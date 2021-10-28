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В Самарской области стартует первый Межвузовский акселератор студенческих проектов. Он объединит 6 ключевых университетов региона: Поволжский государственный университет сервиса, Тольяттинский государственный университет, Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет и Самарский государственный технический университет и Самарский университет путей сообщения.

Как ранее отмечал Губернатор Дмитрий Азаров, развитие высокотехнологичных стартапов и компаний, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и повысить производительность труда на предприятиях – важный вектор развития региона. «Для нас создание новых производственных мощностей и повышение производительности существующих – это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность – вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь не исключение», - сказал Глава региона.

Межвузовский акселератор проходит по инициативе областного министерства экономического развития и инвестиций. Оператором программы выступает Региональный центр инноваций StartupSamara и объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей «Фабрика Единорогов».

«У нас в регионе выстроена одна из лучших в стране система поддержки технологического бизнеса, что позволяет молодым изобретателям получать помощь на каждом этапе развития их идеи. Студенческое предпринимательство, стартап как диплом - это самое начало пути. Акселератор даст базовые знания и навыки, затем начинающие стартаперы смогут получить помощь от институтов поддержки Самарской области: Регионального центра инноваций StartupSamara, Венчурного фонда Самарской области, фонда микрофинансирования, Инновационного фонда. Кроме того, начинающие инноваторы могут стать резидентами технопарка Жигулевская долина и получать поддержку от команды технопарка: привлекать частных инвесторов, финансирование федеральных институтов развития, участвовать в профильных мероприятиях», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Акселератор включает не только мероприятия для студентов, но и работу с представителями университетов. Программа начнется с Мастерской трекинга, где представители университетов будут учиться сопровождать и поддерживать стартапы.

Студентов, которые пройдут в акселератор, ждут обучающие мероприятия с практикующими бизнес-экспертами по развитию предпринимательских компетенций, персональная работа с трекерами и демо-день в финале программы, на котором лучшие участники смогут получить грант на развитие своего проекта.

«У студентов сейчас есть хорошая возможность получить практические знания и начать делать свой бизнес ещё в университете, - отметил директор Регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач. - Может быть, такой стартап и не взлетит, но у выпускника уже будет опыт, знания, как делать инновационный бизнес, как привлечь инвестиции. Вся мировая статистика показывает, что стартапы-единороги получаются у их основателей далеко не с первого раза. Поэтому чем раньше начать - тем больше времени и сил на то, чтобы построить свой бизнес с миллиардной капитализацией».

Прием заявок продлится до 31 октября. Акселератор стартует с Марафона генерации идей, где участники смогут проверить свои идеи проектов и проработать новые идеи. Это будет погружение в предпринимательство вместе с тренерами — успешными действующими предпринимателями и инвесторами. Задача участников - научиться генерировать перспективные идеи для бизнеса, собирать под них команду, составлять ценностное предложение и разрабатывать рекламные предложения для будущих клиентов, а также выбирать бизнес-модель под конкретный продукт.

Тренеры программы — эксперты федерального уровня с опытом построения бизнесов-проектов. В ходе акселератора они будут помогать участникам пройти путь от идеи до выхода на рынок.

Участниками могут стать студенты университетов, как с готовым проектом, там и только с желанием создать свой стартап. Для участия необходима регистрация по ссылке: https://forms.gle/vrFZU2GbSoZttVtMA

В завершении программы самых активных участников ждут призы от организаторов и партнеров и сертификаты об успешном прохождении акселератора. Лучшие проекты смогут принять участие в следующих программах акселерации и привлечь первые инвестиции и гранты.