В Самарской области стартует новый сезон проекта «Цифровой ликбез»

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Благотворительный фонд «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез».



Проект реализуется уже второй учебный год. На этот раз партнером стал благотворительный фонд «Вклад в будущее». Эксперты Фонда подготовили 3 мультипликационных ролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум».



Благодаря видеороликам школьники смогут не только узнать о безопасном поведении в сети Интернет, а также развить навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.

Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», реализующегося по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина и направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку квалифицированных ИТ-кадров в России.



Повышенный спрос на специалистов в сфере ИТ в последнее время увеличил интерес молодежи к техническим и инженерным специальностям, который поддерживается правительством Самарской области. А проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий в Самарской области, как «Цифровой ликбез», находится на особом контроле Губернатора Дмитрия Азарова.



«Мобильные гаджеты и планшеты есть практически у каждого школьника, а интернет стал привычным инструментом для поиска информации, поэтому особенно важно научить разбираться в этом потоке контента самых юных пользователей. Здорово, что сегодня бизнес лидирует в работе по повышению уровня киберграмотности граждан. Уверен, не только дети, но и взрослые смогут почерпнуть для себя полезную информацию из этих роликов, обезопасив тем самым себя и близких, стать увереннее в сети», - сообщил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.



Подготовленные материалы в проекте «Цифровой ликбез» учат школьников и их родителей, как правильно вести себя в цифровой среде, что не всей информации можно доверять и что к любым данным в сети надо относиться с осторожностью.



Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Контент проекта также включает в себя методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.



Новые видеоролики и методические материалы Цифрового ликбеза будут размещены в период с 9 января по 11 февраля 2024 г. в сети «Интернет» по адресу https://digital-likbez.datalesson.ru