В Самарской области стартует конкурс «Учитель года»-2021

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Сегодня, 8 февраля 2021 года, стартует тридцать первый конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области - 2021». В областном этапе конкурса участвует 21 учитель из 13 образовательных округов региона. 7 педагогов представляют сельские школы. Также в числе конкурсантов 7 молодых педагогов в возрасте до 30 лет.

Среди педагогов, вышедших в областной этап конкурса, 4 учителя начальных классов, 3 - английского языка, 2 - истории и обществознания, 2 - математики, 2 -химии, 2 - биологии, по 1 учителю физики, географии, русского языка и литературы, физической культуры, изобразительного искусства, информатики.

«Лучшие учителя всегда отдают сердце детям. В региональном этапе участвуют самые успешные педагоги, прошедшие непростые испытания и доказавшие эффективность своей работы. Очень радует, что треть их них – это молодые люди, которые любят выбранную профессию и стремятся в ней развиваться», - отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская.

В рамках программы конкурса пройдут следующие мероприятия:

8-11 февраля - «Я – Учитель», «Учебное занятие»;

12-13 февраля - «Классный час»;

13 февраля - объявление пятерки финалистов;

15 февраля - «Мастер-класс», «Разговор с министром образования и науки Самарской области».

Победитель конкурса представит Самарскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

Среди победителей конкурса прошлых лет – лауреаты премии Президента Российской Федерации, обладатели специального приза Всероссийского конкурса «Малый хрустальный пеликан».

За последние восемь лет шесть победителей конкурса «Учитель года Самарской области» становились лауреатами конкурса «Учитель года России», пятеро из них входили в пятерку победителей. В 2015 году Сергею Кочережко, учителю истории и обществознания МБОУ «Гимназия» № 1 г.о. Самара, вручен главный приз «Большой хрустальный пеликан» абсолютного победителя конкурса «Учитель года России».

Начиная с 2011 года, стало традицией чествование участников и финалистов конкурса в Самарской государственной филармонии. Победителю Губернатором Самарской области вручаются нагрудный знак «Учитель года Самарской области» и ключи от легкового автомобиля, а лауреаты и финалисты конкурса получают денежные вознаграждения.

Церемония награждения участников и объявление победителя конкурса планируется 20 апреля 2021 года.