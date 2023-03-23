В Самарской области стартовал творческий марафон для студентов колледжей и техникумов

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22 марта в Тольятти в Колледже технического и художественного образования впервые стартовал информационный творческий марафон для студентов профессиональных образовательных организаций. Марафон пройдет в преддверии фестиваля студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023».

Молодежная повестка находится в постоянном фокусе работы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и Правительства региона. Принимая во внимание запрос молодежи на креативные общественные события, инициируются новые проекты, фестивали, конкурсы и творческие мероприятия. Благодаря такому подходу Самарская область в 2022 году получила субсидию на развитие молодёжной политики во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации — «Регион для молодых».

В информационном марафоне, который поможет подготовить ребят к участию в крупнейшем фестивале студенческого творчества, примут участие более 500 студентов из 70 профессиональных образовательных организаций Самарской области. Участники узнают о конкурсных направлениях фестиваля и посетят мастер-классы от экспертов в театральном, вокальном и танцевальном направлениях.

Своим опытом поделятся лауреаты фестиваля 2022 года и участники самарской делегации XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций.

«Для меня участие в творческом марафоне – это отличная возможность обменяться опытом, а еще передать энергетический заряд ребятам, которые боятся раскрыть свой творческий потенциал. Я надеюсь, что наши встречи будут полезны им и дадут вдохновение быть оригинальным и креативным, непохожим на остальных», – поделилась впечатлениями Наталья Иванова, лауреат Фестиваля «Веснушка – 2022» в вокальном направлении, участник самарской делегации XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций.

Для участников марафона пройдут мастер-классы от экспертов фестиваля «Веснушка». Игорь Кузнецов, актер, режиссер, драматург, театральный педагог проведет занятие по театральному искусству, а также расскажет о правилах постановки концертов и номеров. Мастер-классы по вокальному искусству проведут Роза Степанян, руководитель школы музыки «Октавиани», лауреат Премии Губернатора Самарской области и Премии Президента РФ, победитель всероссийских и международных конкурсов, а также Наталия Брит, обладатель звания Гран-при и лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, солистка Тольяттинской государственной филармонии, студентка музыкальной академии Ларисы Долиной.

Информационный марафон пройдет в 5 городах Самарской области и превратит Тольятти, Чапаевск, Сызрань, Кинель и Самару в точки притяжения творческой молодежи.

«В Самарской области «Веснушка» проходит более 15 лет, и мы впервые так масштабно готовим студентов к участию в ней. Нарастающий запрос на наставничество вдохновил нас привлечь к марафону не только экспертов, но и студентов, которым «Веснушка» открыла путь на Всероссийскую сцену. Проведение информационного марафона и привлечение режиссеров-консультантов поспособствуют повышению качества творческих номеров», - отметила руководитель Фестиваля «Веснушка – 2023» Марина Бабаченко.

В 2023 году в Фестивале «Веснушка» примут участие более 70 профессиональных образовательных организаций. В 31 колледже Самарской области пройдут концертные программы, что является абсолютным рекордом в истории проведения Фестиваля. Кроме того, студенты смогут принять участие в конкурсных днях фестиваля по таким направлениям, как вокальное, танцевальное, театральное, инструментальное, мода и оригинальный жанр.

Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023» организован Самарским Домом молодежи, Агентством по реализации молодежной политики Самарской области и региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Самарской области. Учредителями фестиваля выступают министерство образования и науки Самарской области и департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара.

Фестиваль студенческого творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций «Веснушка – 2023» является региональным этапом национального финала Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», учредителем которой выступает общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».

Фото: СДМ