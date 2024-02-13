В Самарской области стартовал Региональный тур Твой Ход – 2024

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В Самаре состоялась презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Более 300 студентов из Самарского государственного технического университета познакомились с нововведениями четвёртого сезона.

Региональный тур «Твой Ход» — 2024 в новом сезоне стартовал в обновлённом интерактивном формате и с индивидуальной программой для каждого вуза, в том числе и для учебных заведений из новых регионов России.

«”Твой Ход” — это прекрасная площадка для студентов, которые готовы принимать участие в развитии страны — предложить свою идею или сразу проект. Авторов лучших инициатив мы поощряем, помогаем с их реализацией. Ожидается, что в этом году Региональный тур проекта “Твой Ход” охватит около 100 000 студентов из 86 регионов России. Уверен, что среди ваших заявок будет много ярких идей! Будьте смелее и никогда не сомневайтесь в своих силах. В новом сезоне проекта мы планируем организовать экспедицию по изучению российского студенчества и создать сборник “Традиции и тенденции российского студенческого сообщества”. Принять участие в ней смогут как участники сообщества “Твой Ход”, так и студенты профильных направлений. Мы также хотим провести большое годовое исследование “100 вопросов о студенчестве”, которое затронет не только академическую и социальную сферу студенчества, но и позволит составить аналитику по таким темам как “Личное развитие и карьера” и “Здоровье и благополучие”, — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Стоит отметить, что четвёртый сезон Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» стартовал в День студента — 25 января. Помимо студентов, впервые принять участие в конкурсных испытаниях смогут и вузы, которым в рамках участия предстоит создать и реализовать продукт для первокурсников. Это поможет студентам-новичкам погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, познакомиться с экосистемой университета, а также молодёжной политики региона и страны.

«Многие из вузов уже неоднократно были площадками проведения этого ежегодного события, Окружных этапов, но есть и те, кто впервые принимает федеральную команду. Поэтому в этом году Региональный тур пройдёт по трём направлениям и в индивидуальном формате для каждого вуза. Особое внимание будет уделено учебным заведениям из новых субъектов, где помимо встречи федеральной команды с ректором вуза, знакомства с нововведениями проекта будет реализована исследовательская экспедиция “Твои зоны роста на Малой Родине”. Нам важно быть экспертами в сфере студенчества, а такой подход поможет молодым людям быстро влиться в атмосферу студенческого сообщества и выстроить с вузами более тесную связь для дальнейшей совместной работы», — рассказала руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Кристина Шенк.

«Проект ”Твой Ход” очень значим для нашего университета. Уже на протяжении трёх лет студенты Самарского политеха одерживают победу и получают миллион рублей на реализацию своих проектов. Мы максимально поддерживаем стремление ребят к участию, ведь у них появляется возможность получить новые знания, пообщаться со студентами из разных регионов страны. Заявочная кампания на конкурсные треки только началась, но мы уверены, что в этом году наших студентов в проекте станет ещё больше», — прокомментировал проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе Самарского политеха, доктор экономических наук Евгений Франк.

Помимо встречи с федеральной командой проекта и презентации четвёртого сезона студентов СамГТУ ждали мастер-классы на выбор.

Тематика первого мастер-класса — кем студенты видят себя через 5 лет. Молодые люди узнали, как проект помогает получить опыт работы и успешные кейсы для резюме, выявили для себя Топ-10 наиболее важных возможностей молодёжи по данным исследования Экспертного центра «Твой Ход». Спикеры рассказали о преимуществах участия в проекте «Твой Ход» и других программах молодёжной политики, которые помогают достигать целей и раскрывать свой потенциал в период студенчества.

На втором мастер-классе молодые люди ознакомились с различиями и этапами проведения конкурсных треков «Делаю» и «ПевопроХодец».

Трек «ПервопроХодец», ставший нововведением четвёртого сезона, направлен на знакомство первокурсников 2023 и 2024 года со студенческим сообществом и сферой молодёжной политики.

В треке «Делаю» студентам предстоит раскрыть свою лидерскую позицию и создавать проекты, вовлекающие других на изменения в стране.

На мастер-классе ребята научились искать идеи для участия и упаковывать их в полноценную заявку. Новые навыки помогут студентам не только раскрыть себя внутри проекта, но и презентовать любую задумку в работе и учёбе.

«Невероятное количество открытий было сделано за время моего нахождения в семье проекте “Твой Ход”. Из последнего и самого яркого — после участия в публичном обсуждении проекта стратегии молодёжной политики в Госдуме РФ я осознал, что молодёжь с активной жизненной позицией имеет возможность на федеральном уровне участвовать в жизни страны. Кстати, Экспертный центр «Определяю» играет в этом важную роль, потому что все ответы студентов на опросы систематизируются и принимаются во внимание», — рассказал студент института инженерно-экономического и гуманитарного образования Самарского политеха, резидент клуба «ВосХод» Валерий Островерх.

Стоит отметить, что знакомство с проектом «Твой Ход» также состоялось на базе Самарского государственного университета путей сообщения. Затем презентация четвёртого сезона пройдёт в Самарском государственном экономическом университете и в Самарском университете имени академика С. П. Королева.

Региональный тур «Твой Ход» — 2024 пройдёт в две волны: с 25 января по 30 марта и с 1 сентября по 15 октября. В течение четырёх месяцев мероприятие охватит около 100 000 студентов России. Ранее в 2023 году о возможностях проекта было рассказано на базе 116 ведущих университетов в 8 федеральных округах страны. Участниками мероприятия стали более 60 000 студентов.