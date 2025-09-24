Я нашел ошибку
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников

24 сентября 2025 13:49
71
19 сентября в Нефтегорском государственном техникуме состоится открытие интеллектуальных соревнований – хакатон «БУДЬ В ТЕМЕ 2.0». В течение нескольких часов команды студентов будут решать практико-ориентированные задачи из сфер IT и медиа. Каждому творческому коллективу будут помогать менторы (наставники). Организаторы хакатона, авторы кейсов и менторы – команда учителей школы №3 Нефтегорска во главе с директором Дмитрием Токаревым, а также преподаватели учебных заведений региона. Проект реализуется при Грантовой поддержке Движения Первых.

– Это уже наш второй грант Движения Первых и второй сезон хакатона. Мы полностью обновили сборники кейсов: они стали еще интереснее, познавательнее и ближе к реальным запросам из области современных информационных технологий и медиасферы, – поясняет Дмитрий Токарев. – Насколько я знаю, в Самарской области никто не проводит для школьников соревнований, которые бы включали медианаправление. Но наш хакатон – и не просто соревнования, а пространство для профпроб, развития навыков и вдохновения. Мы хотим, чтобы каждый участник почувствовал, что его идеи важны, а будущее начинается уже сегодня!

Мероприятие объединит 620 обучающихся 8–11 классов школ и студентов 1–2 курсов СПО из Самары и муниципальных районов Нефтегорский, Волжский и Алексеевский.

– В прошлом году наш техникум впервые принял участие в хакатоне «БУДЬ В ТЕМЕ». И это стало настоящим открытием для наших студентов. Ребята самостоятельно создавали медиа- и технические проекты, учились работать в команде, презентовать свои идеи, – отмечает директор Нефтегорского государственного техникума Алексей Орлов

Помимо соревнований, в программу хакатона входят образовательные лекции, мастер-классы, профориентационные игры и научные викторины. Например, советник директора по воспитанию школы №21 Новокуйбышевска Зульфия Шалкина будет учить ребят правильно снимать и монтировать видео. А преподаватель спецдисциплин, педагог дополнительного образования Нефтегорского государственного техникума, руководитель центра цифрового образования детей «IT-Куб.Нефтегорск» Алексей Суркин объяснит основы разработки игр и чат-ботов с искусственным интеллектом.

–  В прошлом году нам особенно понравилось, как выстроена работа на Хакатоне: здесь нет места сухой теории, только живое творчество и практика, – отмечает директор школы села Утевка Евгения Лобачева. – Дети с 8 по 11 классы смогли реализовать свои идеи, снять видео, разработать приложение, почувствовать азарт соревнования. Это вдохновляет их на дальнейшее освоение науки и технологий и помогает в выборе дальнейшего профессионального пути.

В этом году на Грантовый конкурс Движения Первых было подано более 5,5 тысяч заявок. Из них поддержали 513 проекта на общую сумму 1,4 млрд рублей.

