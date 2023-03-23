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В Самарской области сотрудники полиции рассказали ребятам о своей службе

23 марта 2023 12:05
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В Самарской области сотрудники полиции рассказали ребятам о своей службе

В рамках профориентационной работы сотрудники УМВД России по г. Тольятти вместе с представителями Общественного совета при Управлении приняли участие в торжественном вручении дипломов учащимся юридического отделения одного из тольяттинских колледжей. Полицейские на протяжении всего срока обучения посещали учащихся, проводили с ними беседы, знакомили с деятельностью различных служб и подразделений. Многие ребята проходили преддипломную практику в отделах полиции города Тольятти. Старший следователь СУ подполковник юстиции Маргарита Кузьмина поздравила выпускников со столь долгожданным событием, пожелала профессиональных успехов в выбранном пути и пригласила вступить в ряды сотрудников ОВД, еще раз разъяснив требования, которые предъявляют к кандидатам на службу. Представитель Общественного совета при Управлении, руководитель военно-исторического клуба «Патриоты» Сергей Аввакумов пожелал молодым людям не бояться жизненных трудностей и всегда добиваться намеченных целей.

Сотрудники МУ МВД России «Сызранское»» провели День открытых дверей для старшеклассников одной из школ, которые стоят на пороге выбора специальности и ВУЗа для дальнейшего обучения. Старший юрисконсульт правовой группы территориального органа майор внутренней службы Наталья Брагина рассказала школьникам о порядке поступления, требованиях, предъявляемых к абитуриентам, о преимуществах обучения в вузах системы МВД России и социальных гарантиях, а также о службе в органах внутренних дел, задачах различных подразделений полиции, ответила на поступившие вопросы. Затем ребята пообщались с представителями Совета ветеранов сызранской полиции, которые познакомили школьников с экспозициями музея МУ МВД России «Сызранское» и провели для них экскурсию по подразделениям полиции. Старшеклассники побывали в стрелковом тире, в гостях у экспертов- криминалистов, в классе патрульно-постовой службы. В завершение экскурсии школьники поблагодарили организаторов за интересное и познавательное мероприятие. По словам ребят, знакомство с работой сотрудников органов внутренних дел поможет им в выборе профессии, некоторые из них уже задумались о поступлении в ВУЗы системы МВД.

Главное управление МВД России по Самарской области осуществляет приемную кампанию на 2023 год в учебные организации Министерства внутренних дел России.

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