В Самарской области состоится запуск студенческой экспериментальной ракеты “Capella-МЛ”

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Участники студенческого КБ RocketLAV приурочили первый запуск ракеты “Capella-МЛ” к юбилею полета Юрия Гагарина.

6 апреля студенческое конструкторское бюро Самарского университета RocketLAV осуществит первый запуск экспериментальной ракеты нового поколения - “Capella-МЛ”.

На аэродроме “Бобровка” будет развернут центр управления полетом, а также организована выставка, посвященная инженерным проектам и достижениям студенческих КБ Самарского университет им. Королёва.

Мероприятие приурочено к 60-летию полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Организаторами выступили ракетно-космический центр “Прогресс” и Самарский университет им. Королёва. На запуске будут присутствовать руководство предприятия и университета, почетные гости, участники СКБ а также известные выпускники университета.

В момент запуска ракеты все зрители, в том числе представители средств массовой информации, смогут находиться на расстоянии не менее 1 км от стартовой площадки в целях безопасности.