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В Самарской области пройдёт Гала-концерт фестиваля «СтудДебют»

30 ноября 2023 12:18
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В Самарской области пройдёт Гала-концерт фестиваля «СтудДебют»

1 декабря в 16.30 в Универсальном комплексе «МТЛ Арена» состоится Гала-концерт областного фестиваля «Самарский студенческий дебют», посвященный молодости и возможностям, которые она представляет.

На главной сцене более 350 студентов-первокурсников высших учебных заведений региона покажут зрителям свои самые яркие творческие номера. 

Также на концерте будут названы победители в 18 номинациях фестиваля: «Лучший народный танец», «Лучшая современная хореография», «За вокальное мастерство», «За уникальность исполнения», «Лучшее сольное исполнение», «Лучшее инструментальное исполнение», «Лучшая атмосфера концерта», «Лучшее художественное оформление концерта», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший конферанс», «Лучшая организация концерта», «Лучшая эстрадная миниатюра», «Лучшая историческая миниатюра», «Лучший КВН», «Лучшее художественное слово», «Лучший театр малых форм», «Лучшая клоунада», «Лучший акробатический номер».

В Самарской области «СтудДебют» проводился с октября по ноябрь 2023 года. В нем приняли участие студенты первых курсов 13 высших учебных заведений региона. Главной задачей фестиваля является выявление и поддержка талантливой молодежи региона, а также популяризация творчества среди студентов первого курса и их мотивация к дальнейшему участию в творческих проектах.

«Фестиваль «СтудДебют» дает первокурсникам очень важный импульс для творческого развития. Он востребован среди студентов, так как открываем им дверь в большой мир студенческого творчества. Это их первый крупный региональный проект, где они получают уникальный опыт выступлений, учатся самостоятельно ставить номера, узнают по каким правилам строится концерт. Такой опыт обязательно пригодится в будущем, даже если их работа не будет связана с творчеством», – отметила руководитель фестиваля «Самарский студенческий дебют» Елена Кудашова.  

Зрителями Гала-концерта станут более 1 200 студентов со всей Самарской области.

Проект «Студенческий дебют» является частью программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых» и проводится в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование». Программа комплексного развития молодёжной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых» реализуется по поручению Президента Владимира Путина.

Организаторами фестиваля выступают АНО «Центр развития молодежи «Продвижение», Агентство по реализации молодежной политики Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

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