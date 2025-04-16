В Самарской области проходит заключительный этап ВСОШ по французскому языку

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Самарская область в шестой раз получила почетное право провести значимое образовательное мероприятие – заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. ВСОШ проводится ежегодно во всех российских регионах и охватывает 24 образовательных предмета. Ежегодно в олимпиаде участвуют более 6 миллионов обучающихся 4-11-х классов.

«Всероссийская олимпиада школьников это самое массовое интеллектуальное состязание на территории Российской Федерации и является основной национальной олимпиадой. Она проводится по 24 предметам, в том числе и по французскому языку, которую сегодня принимает Самарская область», – отметила Зарема Эргашева, заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Министерства просвещения Российской Федерации.

В заключительном этапе олимпиады по французскому языку принимает участие 241 школьник из 67 регионов страны – победители региональных этапов. Среди них трое ребят из Самарской области: Чувашева Софья из ГБОУ СО «Гимназия №1 (Базовая школа РАН)»; Шуваткина Дарья из МБОУ «Гимназия №3» г.о.Самара; Шнайдер Тибор-Алан Александр из ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» г. Тольятти.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил приветственный адрес участникам олимпиады. «Вы стали финалистами самого масштабного интеллектуального соревнования России, показали лучшие результаты среди более 6 млн. школьников, продемонстрировали свою целеустремленность, желание развиваться, постигать новые вершины знаний. Считаю, что все вы уже победители, независимо от того, какими будут результаты олимпиады. Мы, взрослые, искренне верим в каждого из вас, в то, что вы станете надежной опорой для будущего страны, будете применять полученные знания, навыки во имя ее благополучия и процветания», – отметил глава региона.

Участникам заключительного этапа ВСОШ по французскому языку необходимо выполнить лексико-грамматический тест и пройти конкурс понимания письменного и устного текстов, понимания письменной речи, продемонстрировать умение разговаривать и отвечать на вопросы на французском языке. Состязания продлятся до 19 апреля, и по их итогам будут определены победители и призеры.

Фото: министерство образования Самарской области