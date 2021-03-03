В Самарской области применяют альтернативные методики обучения детей с особенностями здоровья

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Потрогать числа руками, назвать их цвет, нанизать на шнурок – воспитанники тольяттинской школы-интерната №3 учатся азам арифметики с помощью специального развивающего набора. Он используется как альтернативный метод обучения основам математики.

«Дети воспринимают мир руками и глазами. Маленький ребенок недаром учится считать на пальцах, ведь для него цифра – не абстракция, а реальный предмет. Набор состоит из прочных и красочных плиток, которые можно складывать в различные комбинации и постепенно внедрять в игру», - объясняет методист школы-интерната Елена Савостьянова.

По ее словам, этот доступный и интуитивно понятный способ изучения математики подходит для детей с особенностями развития: нарушениями зрения, слуха, интеллекта. В тольяттинском интернате дидактический набор «Нумикон. Первые шаги» постоянно использует на уроках учитель-дефектолог. В числе его инструментов - конструктор для развития пространственного мышления, игры, развивающие мелкую моторику и наблюдательность. Большую роль на коррекционных занятиях играет развивающая среда, созданная в кабинете дефектолога. В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» помещение специально оборудовано мебелью и предметами различных форм, размеров, фактуры, цветовой гаммы. Это позволяет создать у детей позитивный эмоциональный настрой и стимулировать их процессы восприятия, облегчая обучение.

Материально-техническая база учреждений, которые работают по адаптированным общеобразовательным программам, обновляется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В 2020 году работы полностью завершены в двух школах-интернатах Самарской области: школе-интернате № 3 в Тольятти и Новокуйбышевском школе-интернате для детей с ОВЗ. В этих учреждениях смонтировано новое оборудование для кабинетов технологии, психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, укомплектованы кабинеты для дополнительного образования детей, ребята используют на занятиях современные компьютеры и другую электронику.

«Чтобы дети успешно учились и проходили социализацию, для них нужно создавать подходящие условия. Для ребят с ОВЗ это очень важный вопрос, ремонт и оснащение школ-интернатов позволяет повысить качество образовательного процесса», - отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская.

До 2024 года в губернии будут созданы современные условия в 7 образовательных учреждениях для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Эти учебные заведения станут центрами методической помощи педагогам и психолого-педагогической поддержки для детей и их родителей, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства