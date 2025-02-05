В Самарской области появился свой посол ФКР

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Звание посла Форума классных руководителей (ФКР) получили 87 человек в 87 регионах России. В Самарской области послом стала учитель английского языка школы № 146 г.о. Самара Марина Федорова.

Она рассказала, что Форум классных руководителей дает возможность каждому вносить свой вклад в развитие системы образования и воспитания детей, обмениваться опытом работы с коллегами со всех уголков страны, учиться у лучших специалистов, вдохновляться и не выгорать.

Форум проводится Министерством Просвещения РФ по поручению президента России. В этом году он проходит в четвертый раз.

