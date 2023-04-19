В Самарской области полицейские и общественники провели для школьников правовой турнир

147

Победителей мероприятия отметили кубками и грамотами.

На днях сотрудники по делам несовершеннолетних и правового подразделения У МВД России по г. Тольятти и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приехали в гости в Гимназию №38 Автозаводского района Тольятти и провели для учащихся ежегодный правовой турнир.

Данное мероприятие направлено на повышение правовой грамотности школьников, формирование у них активной гражданской позиции и уважения к закону. Перед началом правового турнира с приветственным словом к участникам обратилась руководитель правового отделения У МВД России по г. Тольятти майор внутренней службы Наталья Кузнецова: «Участие в подобного рода турнирах даст вам возможность правильно выстроить свое поведение в обществе и избежать поступков, которые могут иметь неблагоприятные последствия в будущем для вас и ваших близких».

В форме популярной интеллектуальной игры, ребята, разделившись на команды, после не продолжительного обсуждения предоставляли строгому жури ответы на поставленные вопросы.

Представитель Общественного совета при территориальном ОВД Елена Верхова была приглашена на турнир в качестве судьи. Елена Анатольевна высоко оценила подготовку ребят к мероприятию: «Хочу отметить, что все участники турнира проявили огромную работоспособность и самоотдачу в решении поставленных задач. Уверена, что благодаря полученным знаниям никто из участников турнира не попадет в ситуации, связанные с нарушением закона».

Заместитель начальника ОУУПиПДН отдела полиции по Автозаводскому району УМВД России по г. Тольятти подполковник полиции Марина Игайкина рассказала ребятам, что делать и куда обращаться, если нарушаются их права. Затем Марина Львовна напомнила ребятам о правилах безопасного поведения на улице, а также разъяснила, в каком возрасте наступает уголовная и административная ответственность для юных правонарушителей.

В завершение турнира сотрудники полиции отметили победителей кубками и грамотами, пожелав всем участникам успехов в учебе, а будущим выпускникам гимназии всерьез задуматься о поступлении в вузы МВД и прохождении службы в полиции.