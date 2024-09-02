В Самарской области открылись 18 специализированных классов в рамках нацпроекта БАС

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В понедельник, 2 сентября, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний, и Марафоне открытий в самарской школе № 68 имени Героя Советского Союза В.П. Лезина.

В этом учебном году в Самарской области в 687 общеобразовательных организациях будут учиться 368,5 тысяч школьников. Почти 36,5 тысяч из них – это первоклассники.

В школе №68 в этом году 8 первых классов – 259 человек. Эта школа построена в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина. В 2023 году ей присвоено имя Героя Советского Союза Вениамина Павловича Лезина. Школа рассчитана на 1200 мест, всего здесь обучаются 1984 человека.

В день начала учебного года глава региона Вячеслав Федорищев обратился к школьникам: «У вас впереди очень большая, новая жизнь. Будьте ответственными, учитесь хорошо. Будьте любознательными и ничего не бойтесь. Получайте новые знания, дружите и никогда не забывайте, что самое главное – это любить нашу страну, любить свой родной край, нашу Самару и слушаться учителей и родителей».

Обучение в старшей школе ведется по таким направлениям, как технологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое. Кроме того, открыты психолого-педагогические, медицинские и инженерные классы авиационного профиля на уровне среднего общего образования. Это опорная школа ПАО «ОДК-Кузнецов» и базовая школа Самарского государственного медицинского университета.

Сегодня здесь открылся специализированный класс в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС», входящего в состав национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Ребята смогут получать здесь теоретические и практические знания по эксплуатации БПЛА. Класс оснащен тренажерами-симуляторами, симуляторами для ручных и автономных полетов, спортивными наборами квадрокоптеров и другим необходимым оборудованием. Оборудована и трасса – малая и большая полетные зоны, которые предназначены для тестовых полетов в защищенном пространстве в режиме апробирования созданной модели.

Помимо школы №68, сегодня по всему регионы подобные классы начинают работать еще в 16 школах и одном учреждении среднего профессионального образования.

«Очень важно, что мы открываем эти классы сегодня - классы беспилотных авиационных систем. Это отрасль будущего. Это направление, в котором новые технологии сегодняшнего дня встречаются с технологиями дня завтрашнего. Для нас в Самарской области это абсолютный приоритет - давать самые новые знания и учиться на самых новых, лучших технологиях. Поэтому мы сегодня даем старт такому важному направлению. Я уверен, что все, кто будет учиться в этих новых классах, все, кто будет получать новые знания, потом станут выдающимися профессионалами своего дела», - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В рамках Марафона открытий на площадке школы №68 был дан старт и другим новым объектам, созданным в рамках нацпроектов «Образование» и «Беспилотные авиационные системы» в 2024 году. В режиме онлайн в марафоне приняли участие образовательные учреждения, где начинают работать новые объекты. Среди этих объектов – 39 кабинетов цифровой образовательной среды, 67 «Точек роста», 3 агрокласса, 2 школьных кванториума, один центр IT – куб, 1 образовательно-производственный центр и 2 образовательных кластера в учреждениях СПО, созданных в рамках проекта «Профессионалитет».

Фото Ивана Макеева,Пресс-служба Правительства Самарской области.