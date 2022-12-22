В Самарской области обсудили актуальные вопросы развития системы образования

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В Самарской области прошел семинар-совещание, на котором обсудили актуальные вопросы развития системы образования. Подобные встречи проводятся традиционно в конце года. Специалисты подводят итоги совместной работы, которая направлена на достижение показателей и результатов реализации в регионе национальных проектов «Образование» и «Демография», инициированных Президентом страны Владимиром Путиным.

Кроме того, представители сферы образования определяют приоритеты и направления дальнейшей деятельности. В Самарской области работа по модернизации системы образования, оснащению образовательных учреждений новым оборудованием, созданию условий для гармонично развитой личности ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

В семинаре приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр образования и науки региона Виктор Акопьян, главы муниципальных образований, руководители управлений и департаментов образования.

«Одна из первостепенных задач, которую решают сегодня в регионе - привлечение молодых педагогов в образовательные организации муниципальных образований. Такое поручение глава региона Дмитрий Игоревич Азаров дал по итогам Августовской конференции работников образования-2022. Так, были разработаны меры поддержки выпускников педагогического вуза, которые помогают привлекать их на работу в образовательные организации региона», - отметил Александр Фетисов.

В этом году на августовской конференции работников образования Самарской области Губернатор поставил перед главами городских округов и муниципальных районов задачу представить в министерство образования и науки Самарской области предложения о стипендиальной поддержке выпускников педагогических классов, которые продолжат с 1 сентября 2023 года получать образование по педагогическим специальностям в вузах, техникумах и колледжах Самарской области, с целью их гарантированного возвращения на работу в образовательные организации муниципальных районов и городских округов. Сегодня участники семинара обсуждали возможные механизмы оказания данной поддержки.

В ходе мероприятия были организованы тематические сессии. Одна из них была посвящена роли муниципалитета в создании образовательно-производственных центров на базе техникумов и колледжей и участию профессиональных образовательных организаций в федеральном проекте «Профессионалитет». Это программа адресной подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики региона. В реализации проекта по отрасли «Машиностроение» принимают участие 5 колледжей и 7 ведущих предприятий области. Железнодорожный кластер сформирован при поддержке Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД», в кластер вошли 4 колледжа.

Совместно с работодателями разработаны образовательные программы под их квалификационные запросы, образовательный процесс реализуется с использованием дуальной технологии обучения в условиях реального производственного процесса, модернизировано учебно-производственное оборудование. К обучению приступили 475 студентов.

Продолжается в регионе и работа по ранней профориентации и всестороннему развитию школьников.

«По итогам 2022 года в рамках национального проекта «Образование» в 63 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы центры «Точка роста». В 84 школы Самарской области поставлено современное цифровое и мультимедийное оборудование для внедрения цифровой образовательной среды. На базе школы № 15 в Новокуйбышевске создан детский технопарк «Кванториум». В двух школах Клявлинского и Нефтегорского районов обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Также улучшены условия обучения в двух коррекционных школах Самары. В пяти профессиональных образовательных организациях созданы современные мастерские», - рассказал министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

Важный момент, которого сегодня должны придерживаться, в том числе работники сферы образования - применение клиентоцентричного подхода в оказании социальных услуг. На это обратил внимание участников совещания Александр Фетисов.

Создание комфортных условий для обучения детей, ремонт и оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, обеспечение профессиональными кадрами, реализация молодежной политики, охват детей кружками и секциями – все это вкупе помогает грамотно выстраивать систему образования региона и добиваться значительных успехов на федеральном уровне.

«Ваше ответственное участие, тесное сотрудничество с министерством образования позволяет региону обеспечивать высокое достижение показателей и результатов национальных проектов. По охвату детей дополнительным образованием в 2021 году Самарская область заняла 5 место среди всех субъектов Российской Федерации. Развитие волонтерства - еще одно важное направление вашей деятельности. Самарская губерния лидер по развитию добровольчества в стране. 5 лет подряд мы являемся победителями конкурсов на получение поддержки для развития данного направления. В регион привлечено более 43 млн. руб. из федерального бюджета. В добровольческую деятельность вовлечены более 150 тыс. граждан. Ваша задача развивать волонтерство на своих территориях через развитие муниципальных волонтерских штабов», - подчеркнул Александр Фетисов.

Кроме того, регион не снижает планку по реализация инфраструктурных проектов. Так, за 5 лет в Самарской области построено и возвращено в систему 54 детских сада. Количество дополнительно созданных мест составило почти 14600. И работа по обеспечению 100%-ой доступности дошкольного образования продолжается. В 2023 году планируется завершение строительства детского сада на 240 мест в Самаре в границах Московского шоссе, улиц Стара-Загора, Воронежская, пр. Кирова. Кроме того, запланировано проведение капитального ремонта детского сада в Самаре на ул. Победы, в систему будет возвращено 125 мест. В частных садах будет создано 75 дополнительных мест. Кроме того, за 5 лет в Самарской области введено в эксплуатацию 9 зданий школ. Количество дополнительно созданных мест составило – 7950. До 2024 год в Самарской области планируется построить еще 9 школ (6 из них с использованием концессионного механизма), что позволит создать 9125 дополнительных мест.