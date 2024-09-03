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В Самарской области начал работу образовательный кластер среднего профессионального образования «Управление и право»

3 сентября 2024 11:59
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В Самарской области начал работу образовательный кластер среднего профессионального образования «Управление и право»

2 сентября начал работу образовательный кластер среднего профессионального образования «Управление и право», созданный на базе Самарского торгово-экономического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На открытии присутствовала руководитель управления профессионального образования министерства образования Самарской области Кристина Кузьмина, опорные работодатели и сетевые колледжи.

Участниками кластера стали также 7 профессиональных образовательных организаций региона. В качестве партнеров-работодателей выступили 8 организаций, ключевыми партнерами кластера являются ПАО «Сбербанк России», ООО «Метро кэш энд керри» и Управление внутренних дел г.о. Самара. В рамках федерального проекта будут готовить квалифицированные кадры по таким специальностям, как «Экономика и бухгалтерский учет», «Правоохранительная деятельность», а так же «Торговое дело». Уже в 2024 году численность обучающихся по программам «Профессионалитета» составит более 500 студентов, 200 из них – студенты Самарского торгово-экономического колледжа. За три года планируется подготовить более 1 100 специалистов.

Напомним, Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования обучающихся системы среднего профессионального образования к потребностям рынка труда. Он основан на тесном взаимодействии между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами. О важности развития партнерских отношений и выстроенной системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями неоднократно говорил врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, определяя такое взаимодействие как действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона.

«Проект «Профессионалитет» позволяет нам подготовить студентов, которые будут обладать как профессиональными, так и мягкими навыками, такими, как эмпатия, коммуникативность, адаптивность, которые сейчас очень нужны нашей компании», – отметила региональный директор по работе с органами власти Самарского отделения ПАО «Сбербанк» Наталья Алямкина.

В рамках проекта на площадях колледжа-ядра созданы шесть зон: кассовый зал, учебная бухгалтерия, криминалистический полигон, огневая подготовка и оказание первой медицинской помощи, полигон тактико-специальной подготовки и зал судебных заседаний.
Каждая зона оснащена современным оборудованием и программным обеспечением, идентичными используемым ведущими организациями, действующими в правоохранительной отрасли и сфере управления. Обновленная материально-техническая доступна для всех участников кластера, что позволяет существенно расширить подготовку кадров
под квалификационные запросы работодателей-заказчиков, а также максимально сократить адаптационный период молодых специалистов
на рабочих местах.

Фото: Министерство образования Самарской области

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