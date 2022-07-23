В Самарской области на «iВолге» открылась выставка научно-технического творчества

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Третий день молодежного форума стартовал с выставки научно-технического творчества молодежи Приволжского федерального округа, которая представляет научный кластер.



Экспонаты выставки представлены такими научными образовательными центрами, как Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование», Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», Научно-образовательный центр мирового уровня «Техноплатформа 2035» и входящие в их состав образовательные организации, а также РКЦ «Прогресс», ООО «Инновационные системы». Напомним, НОЦ "Инженерия будущего" был создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Сейчас он носит статус мирового уровня. "Сегодня наш центр — динамично развивающийся межрегиональный проект, объединяющий усилия и компетенции 6 регионов – партнеров. Это придает все больше и больше дополнительных импульсов к развитию науки и образования, индустриальному развитию регионов», — отмечает глава региона.



В демонстрации участвуют лучшие разработки, ставшие победителями региональных отборочных конкурсов.



Проекты-экспонаты выставки отражают инновации в сфере робототехники, IT-технологий, совершенствования производственных технологий, экологии, сельского хозяйства, туризма, медицины нефтегазовой промышленности и др. Ежедневно на площадке можно познакомиться с 30 – 40 экспонатами, авторами которых являются молодые ученые ПФО.



Для участников выставки организуется обучающая программа, которая предполагает проведение занятий по тематике продвижения научных разработок с участием ведущих сотрудников НОЦ, ведущих сотрудников центров трансферта технологий образовательных организаций высшего профессионального образования и представителей ведущих научно-ориентированных предприятий округа: тренинги, мастер-классы, научно – проектные игры, дискуссии, интеллектуальные битвы, квизы.



Так, например, 23 июля директор Центра беспилотных систем Давид Овякимян проведет мастер-класс «Беспилотные летательные аппараты – наше настоящее», а уже завтра директор по образовательным проектам НОЦ «Инженерия будущего» Виктория Кокарева проведет научно-проектную игру «Венецианский купец». Также участников ждет мастер-класс по использованию подводных роботов, мастер-класс о том, как подготовить научно-популярное выступление, научно-популярный Квиз, проектная игра «Стартап-конструктор», тренинг «Подготовка и защита презентации научно-технического проекта» и многое другое.



В рамках работы научного кластера состоится и конкурс научно – технического творчества молодежи, в котором примут участие представители 14 регионов Приволжского федерального округа. По результатам Конкурса будут определены победители и призеры с последующим вручением грантов из средств Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.