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В Самарской области изменятся правила зачисления детей в первые классы. Новшества установлены на федеральном уровне и касаются сроков подачи заявлений и количества предпочтительных школ. О новом порядке приема первоклассников рассказала замминистра образования и науки региона Елена Пинская на заседании комитета Самарской губернской думы по образованию и науке, передает sova.info.

Как пояснила Елена Пинская, заявки от родителей будущих первоклассников начнут принимать 1 апреля, причем сразу во все учебные заведения, в том числе школы, гимназии и лицеи. Документы можно подать сразу в несколько образовательных учреждений.



Процесс зачисления продлится три месяца. Приказы обнародуют к началу июля. Также предусмотрен второй этап. С 6 июля организуют прием детей на оставшиеся свободные места.



Напомним, ранее муниципалитеты имели возможность организовывать прием в первые классы волнами: например, в первую волну принимали лицеи и гимназии, во вторую волну подключались другие школы. Родители могли подавать заявление только в одно учебное заведение.



Также Елена Пинская рассказала, что с 1 марта 2022 года вступят в силу несколько новшеств и до 1 марта 2026 года порядок приема меняться не будет. По ее словам, изменения этого года более четко прописывают порядок преимущественного приема на обучение братьев и сестер, уточняют список необходимых документов.



Депутаты Самарской губернской думы предложили изменить дату начала приема заявок.

Как отметила председатель комитета по образованию и науке Светлана Ильина, обсуждается возможность областной законодательной инициативы о начале приема заявлений не 1 апреля, а с 1 апреля. Таким образом у муниципалитетов будет возможность распределить по потокам прием заявок. Депутаты рассчитывают, что эту инициативу рассмотрят на федеральном уровне.

- Мы руководствуемся федеральным порядком зачисления детей в первый класс. Прием заявлений начнется 1 апреля сразу во все школы страны. По истечении трех месяцев, на втором этапе - с 6 июля - организуется прием всех детей на свободные места. Мы знаем, что на практике считанные минуты или даже секунды электронной очереди определяют судьбу заявления. Также мы знаем, что большое количество льготных категорий детей имеют право на внеочередной или первоочередной прием. И у родителей, конечно, возникает много тревог и вопросов.

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