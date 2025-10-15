В Самарской области из произведений Лермонтова чаще всего читают роман "Герой нашего времени"

119

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» ко дню рождения Михаила Юрьевича Лермонтова проанализировали читательские предпочтения жителей Саратовской области среди работ русского классика.

Самым популярным произведением Лермонтова среди жителей Самарской области оказался роман «Герой нашего времени». Аналитики также отметили, что это произведение Михаила Юрьевича Лермонтова популярно у жителей региона самых разных возрастов от 18 до 54 лет. Женская аудитория (от 18 до 44 лет) чаще всего читает поэму «Мцыри». Мужчины разных возрастов чаще всего сталкиваются с творчеством Лермонтова в поэтических сборниках стихов. В среднем жители региона прочитывают за год два книжных произведения Лермонтова.