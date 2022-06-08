Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Самарской области хотел уехать к другу, и за деньгами влез в чужой дом
Житель Самарской области хотел уехать к другу, и за деньгами влез в чужой дом
«Жигулевская долина» продолжает налаживать партнерство с Республикой Беларусь
«Жигулевская долина» продолжает налаживать партнерство с Республикой Беларусь
Постоянно использует нецензурную лексику в разговорах каждый десятый самарец
Постоянно использует нецензурную лексику в разговорах каждый десятый самарец
Из Самары жителям города Снежное (ДНР) доставят книги, канцтовары и предметы первой необходимости
Из Самары жителям города Снежное (ДНР) доставят книги, канцтовары и предметы первой необходимости
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
В Самарской области экзаменационная кампания для девятиклассников проходит без нарушений
В Самарской области экзаменационная кампания для девятиклассников проходит без нарушений
В Самаре 12 июня перекроют пять улиц
В Самаре 12 июня перекроют пять улиц
Единая биометрическая система будет бесплатной до конца года
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.96
-0.15
EUR 64.57
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области экзаменационная кампания для девятиклассников проходит без нарушений

8 июня 2022 09:39
62
В Самарской области экзаменационная кампания для девятиклассников проходит без нарушений

7 июня министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян посетил пункт проведения экзамена в школе села Алексеевка муниципального района  Алексеевский. В этот день государственную итоговую аттестацию по русскому языку в нем проходили 78 девятиклассников. 

Руководитель регионального минобра приехал до начала экзамена, лично проверил, как соблюдаются санитарные требования,  и побеседовал с организаторами.

«Для проведения экзаменационной кампании девятиклассников в этом году мы подготовили 202 ППЭ на базе общеобразовательных школ. Они все оснащены рециркуляторами, перед проведением экзамена в аудиториях и коридорах проводится влажная уборка, – пояснил министр Виктор Акопьян. – Большая часть экзаменов у девятиклассников уже позади. Есть и первые результаты. Хочу отметить, что их ребята могут узнать только в школе. Я желаю всем, кому еще предстоит проходить государственную итоговую аттестацию, удачи и уверенности в своих силах».  

Государственная итоговая аттестация для учеников 9 классов (ГИА-9) стартовала 19 мая. Она является обязательной процедурой для получения аттестата, подтверждающей освоение основной общеобразовательной программы. В этом году в ней принимают участие более 30 тысяч ребят. В целях открытости и объективности проведения ГИА-9 в Самарской области аккредитовано в качестве общественных наблюдателей 513 граждан. 

На сегодняшний день все экзамены прошли в штатном режиме. Общественные наблюдатели нарушений не выявили.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
8 июня 2022  09:43
В дни проведения фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят
90
В Аньхое находятся штаб-квартиры известных китайских производителей коммерческого транспорта.
7 июня 2022  20:19
Самарская область и китайская провинция Аньхой будут развивать сотрудничество в промышленности, науке, образовании и туризме
979
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
7 июня 2022  11:38
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
437
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
564
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
570
Весь список