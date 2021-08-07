В Самарской области 1 сентября попросили сделать выходным

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Ближайший День знаний может стать выходным днем для жителей Самарской области. С таким предложением к главе региона Дмитрию Азарову обратились представители ЛДПР.

— Многие родители пропустили первую в жизни их ребенка линейку из-за того, что не смогли отпроситься с работы. Психологи же утверждают, что присутствие мамы или папы, даже по отдельности, является важным фактором поддержки. Кому-то в этот день придется брать отгул или отпрашиваться на несколько часов. Но не все работодатели готовы пойти на такое, — объясняют свою точку зрения инициаторы обращения.

Если глава региона согласится с доводами ЛДПР, то уже ближайшее 1 сентября может стать выходным. Однако пока непонятно, будет ли распространяться предложение политиков и на остальные Дни знаний, пишет 63.ру.

Идея сделать первый день осени нерабочим не нова. Летом 2020 года такую идею озвучили представители КПРФ из Тольятти. Однако в их случае выходным днем мог воспользоваться только один из родителей школьника с 1 по 4 класс. И это время работодатель должен был бы оплачивать.

Между тем образовательные учреждения Самарской области готовятся к предстоящему новому учебному году. По предварительным прогнозам, уроки будут проходить в очном формате. Однако в школах введут несколько ограничений.

Фото: Pixabay.com