Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще 464 жителей Самарской области за сутки заболели коронавирусом
Еще 464 жителя Самарской области за сутки заболели коронавирусом
Два сызранца украли стиральную машину
Два сызранца украли стиральную машину
МВД РФ составило портрет среднестатистического преступника
МВД РФ составило портрет среднестатистического преступника
В Самарской области 1 сентября попросили сделать выходным
В Самарской области 1 сентября попросили сделать выходным
Проще всего выявить подделку сертификата через портал госуслуг
Проще всего выявить подделку сертификата через портал госуслуг
Житель Оренбургской области перевернул машину в кювет в Самарской области
Житель Оренбургской области перевернул машину в кювет в Самарской области
Россияне предпочитают заводить дома кошек
Россияне предпочитают заводить дома кошек
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.04
EUR 86.46
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области 1 сентября попросили сделать выходным

7 августа 2021 12:45
119
В Самарской области 1 сентября попросили сделать выходным

Ближайший День знаний может стать выходным днем для жителей Самарской области. С таким предложением к главе региона Дмитрию Азарову обратились представители ЛДПР.

— Многие родители пропустили первую в жизни их ребенка линейку из-за того, что не смогли отпроситься с работы. Психологи же утверждают, что присутствие мамы или папы, даже по отдельности, является важным фактором поддержки. Кому-то в этот день придется брать отгул или отпрашиваться на несколько часов. Но не все работодатели готовы пойти на такое, — объясняют свою точку зрения инициаторы обращения.

Если глава региона согласится с доводами ЛДПР, то уже ближайшее 1 сентября может стать выходным. Однако пока непонятно, будет ли распространяться предложение политиков и на остальные Дни знаний, пишет 63.ру.

Идея сделать первый день осени нерабочим не нова. Летом 2020 года такую идею озвучили представители КПРФ из Тольятти. Однако в их случае выходным днем мог воспользоваться только один из родителей школьника с 1 по 4 класс. И это время работодатель должен был бы оплачивать.

Между тем образовательные учреждения Самарской области готовятся к предстоящему новому учебному году. По предварительным прогнозам, уроки будут проходить в очном формате. Однако в школах введут несколько ограничений.

Фото: Pixabay.com

Теги: 1 сентября День знаний

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
7 августа 2021  11:12
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
177
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
7 августа 2021  09:09
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
204
Александр Живайкин рассказал, что почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии.
6 августа 2021  20:23
Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Живайкиным
525
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием. 
6 августа 2021  14:10
Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призёрами Олимпийских игр 2020
537
В Самаре снова перекроют ряд дорог
6 августа 2021  13:37
В Самаре снова перекроют ряд дорог
604
Весь список