В Самарской губернии прошла презентация второго сезона Всероссийского конкурса «Твой Ход»

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7 и 8 апреля в Самарской губернии на базе трех ведущих вузов прошла презентация второго сезона Всероссийского конкурса «Твой Ход». Участниками мероприятия стали более 2000 студентов из различных образовательных организаций региона.



«Проект реализуется на территории Российской Федерации второй год. Это очень необычный конкурс, который направлен не на привлечение молодежи для участия в конкретном мероприятии, а на их самореализацию, на достижение мечты. В первом сезоне проект пользовался большой популярностью. От Самарской области было подано более 5000 заявок. Пять человек стали победителями и получили по 1 миллиону рублей», - рассказал заместитель руководителя департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Андрей Золотухин.



Главная цель Всероссийского конкурса – сформировать сообщество активных молодых людей, готовых активно участвовать в развитии вузов и студенческой среды.



В ходе презентации участникам рассказали, каким образом возможно расширить кругозор и найти в себе новые таланты, а также выиграть 1 миллион рублей, который можно будет направить на оплату обучения, запуск или развитие стартапа, улучшение жилищных условий или же на осуществление личной мечты.



«Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая создает дополнительный канал для студенческой молодежи по развитию личностного потенциала и реализации общественных инициатив. Участвуя в конкурсе, ребята смогут расширить свои профессиональные навыки, которые они получают в стенах вуза, дополнительными компетенциями», - отметила врио ректора ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» Елена Кандрашина.



Впервые в этом году в конкурсе смогут принять участие не только студенты вузов, но и школьники 11 классов, студенты последнего курса образовательных организаций среднего специального образования и преподаватели до 35 лет.



«В этом году конкурс очень сильно преобразился. Многое было сделано для того, чтобы студенты смогли воспользоваться всеми возможностями проекта. В конкурсе два больших направления. Можно соревноваться со студентами или просто принять участие в различных активностях, образовательных мероприятиях, также можно пройти стажировки в ведущих компаниях России», - пояснил заместитель руководителя проекта «Твой Ход» Александр Веюков.



Конкурсная часть проекта включает в себя несколько таких блоков, как трек «Определяю» (микро-активности – тесты, опросы, идеи), трек «Создаю» (со-проектировка проекта «Твой Ход»), трек «Делаю» (реализация проектов).



В рамках внеконкурсной части проекта у молодежи появится возможность прокачать свои надпрофессиональные навыки на мастер-классах, лекциях и вебинарах, создать себе кейсы из достижений, что очень полезно для будущей карьеры.



Необходимо отметить, что призовой фонд в этом сезоне составляет 200 000 000 рублей. Самые активные участники получат ценные призы и подарки, а также возможность воочию увидеть уникальные красоты России.



Регистрация участников на платформе конкурса до 31 мая.

Фото: скриншот видео