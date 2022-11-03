В самарских школах установят магнитные замки

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Школы Самарской области могут сделать более неприступными для посторонних. Тему безопасности образовательных учреждений обсудили власти региона и областной столицы на рабочем совещании, пишет 63.ру.

— Поступило предложение установить магнитные замки на дверях, а также систему видеонаблюдения. В ближайшее время определят список самарских школ, — сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

Вопрос доступа посторонних в школы остро встал после нескольких случаев стрельбы. Последний был 26 сентября в Ижевске. Неизвестный ворвался в школу № 88 и устроил стрельбу. Погибли 17 человек, 11 из которых — дети. Стрелком оказался выпускник учебного заведения.

После этой трагедии проблема безопасности в школах стала актуальной во всех регионах страны. Это не обошло и Самарскую область. В школах региона решили проверить работу всех систем безопасности.