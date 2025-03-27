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В самарских школах стартует приемная кампания в 1 класс

27 марта 2025 17:38
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В 2025 году приемная кампания в первый класс стартует 1 апреля и пройдет в два этапа.

В 2025 году приемная кампания в первый класс стартует 1 апреля и пройдет в два этапа. По прогнозам специалистов департамента образования администрации Самары, в новом учебном году 148 школ города пополнят более 12 200 первоклассников. 

«Новшеством этого года является автоматическая отправка черновика заявления для родителей или законных представителей детей, имеющих льготу при поступлении. При составлении черновика необходимо дать согласие на автоматическую отправку и заявление будет отправлено программой 1 апреля в 9:00 автоматически. Льготные категории граждан остались прежними: это военнослужащие, сотрудники полиции, сотрудники пожарной службы, а также дети, старшие братья и сестры которых уже обучаются в школе. Подчеркну, что каждый ребенок будет обязательно обеспечен местом в общеобразовательном учреждении Самары», - рассказала заместитель главы города Самара Ирина Коковина.

1 этап - с 9.00 (самарское время) с 01.04.2025 по 30.06.2025 года. В этот период родители или законные представители имеют право подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом. Также в этот период подают заявления те, кто имеет право внеочередного, первоочередного и преимущественного приема на обучение. 

2 этап - с 9.00 (самарское время) 06.07.2025 по 05.09.2025. В этот период можно подать заявление в любую школу города на свободные места.

Заявление и документы для поступления в первый класс на 2025-2026 учебный год направляются одним из следующих способов:
- в электронной форме посредством «Портала государственных услуг Российской Федерации» (https://www.gosuslugi.ru/);

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
- лично в общеобразовательную организацию.

Консультацию по возникающим вопросам можно получить, обратившись в отдел общего образования Департамента образования администрации города Самара по телефону: 332-82-48.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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