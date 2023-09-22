В Самаре заработала выставка-квест для школьников «Лаборатория будущего»

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В Самаре стартовал второй этап Всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование». В рамках масштабного федерального проекта в Историческом парке «Россия — Моя история» в мультимедийном формате развернулась выставка-квест «Лаборатория будущего». До конца года ее участниками станут около 9 тысяч учащихся общеобразовательных организаций региона.

Используя возможности интерактивного исторического парка на выставке «Лаборатория будущего», школьники смогут в привычном для них игровом и познавательном формате при помощи симуляторов и мультимедийных технологий открыть для себя более 400 востребованных в сегменте российского рынка профессий. Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка труда и системе профессионального образования и суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны.

Кроме того, в рамках выставки, школьники участвуют в профессиональной пробе – социальное предпринимательство: в чем его роль в современном обществе, чем оно отличается от благотворительности и от классического предпринимательства, и почему именно оно будет востребовано в будущем? На эти вопросы, а также примерить роль социально ответственного бизнеса поможет профессиональная проба.