В Самаре заработала выставка-квест для школьников «Лаборатория будущего»

В Самаре стартовал второй этап Всероссийского проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее» национального проекта «Образование». В рамках масштабного федерального проекта в Историческом парке «Россия — Моя история» в мультимедийном формате развернулась выставка-квест «Лаборатория будущего». До конца года ее участниками станут около 9 тысяч учащихся общеобразовательных организаций региона.
Используя возможности интерактивного исторического парка на выставке «Лаборатория будущего», школьники смогут в привычном для них игровом и познавательном формате при помощи симуляторов и мультимедийных технологий открыть для себя более 400 востребованных в сегменте российского рынка профессий. Выставка знакомит школьников с устройством современного рынка труда и системе профессионального образования и суммарно охватывая более 90% рынка профессий нашей страны.
Кроме того, в рамках выставки, школьники участвуют в профессиональной пробе – социальное предпринимательство: в чем его роль в современном обществе, чем оно отличается от благотворительности и от классического предпринимательства, и почему именно оно будет востребовано в будущем? На эти вопросы, а также примерить роль социально ответственного бизнеса поможет профессиональная проба.
В рамках торжественного открытия нового этапа проекта «Билет в будущее» и Года педагога и наставника в Историческом парке прошла встреча с ректором Самарского государственного социально-педагогического университета Светланой Юрьевной Бакулиной. Светлана Юрьевна рассказала о своей траектории профессионального развития и поделилась со школьниками важными советами, необходимыми для успешного профессионального старта.
Кроме того, обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций Самарской области смогут принять участие в проекте на цифровой платформе https://bvbinfo.ru/. Зарегистрированным на платформе обучающимся 6-11 классов, их родителям и учителям доступны интерактивные тематические онлайн-уроки, виртуальные пробы, профориентационная диагностика, курсы и др. Также в ходе проекта можно пройти профориентационные пробы на базе ведущих профессиональных образовательных организаций.