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В Самаре вышла в свет первая научная монография об архитекторе Леониде Волкове

5 марта 2025 12:59
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В Самаре вышла в свет первая научная монография об архитекторе Леониде Волкове

4 марта в Доме архитектора состоялась презентация книги «Самарский архитектор Леонид Волков». Первую монографию о жизни и творчестве выдающегося зодчего написал заведующий кафедрой «Архитектура» Самарского политеха Виталий Самогоров.

Работы Леонида Волкова (1902 – 1961) во многом определили градостроительный облик Самары (Куйбышева) 1930-х – 1940-х годов. Многие из них стали архитектурными символами города. Таковы, например, построенный в стиле конструктивизма клуб им. Дзержинского и утраченное ныне деревянное здание речного вокзала, располагавшееся между Некрасовским и Ленинградским спусками. В книге на основе документальных данных, архивных свидетельств описывается биография архитектора на фоне эволюции его творческого метода. Архитектурное наследие Волкова представлено через комплексный анализ построек и проектов вместе с градостроительными ситуациями и объёмно-планировочными решениями.

Виталий Самогоров определил жанр книги как профессиональное издание, которое будет интересно не только широкой публике, но и сообществу практикующих архитекторов, учёных, педагогов и студентов.

Виталий Самогоров, кандидат архитектуры, автор книги «Самарский архитектор Леонид Волков»:

- Найти инвентаризационные планы, перевести их в требуемый масштаб и вычертить в единой графике, провести натурное обследование построек, уточнить известные факты из жизни и творчества, изучить периодические издания, найти новые свидетельства, сопоставить их между собой и выявить соответствия и противоречия – это незаметный, но очень кропотливый научно-исследовательский труд занял определённое время. Мне хотелось отойти от обсуждения внешних эстетических оценок архитектурных произведений, представить их как результат профессиональной проектной работы, что потребовало комплексного рассмотрения построек и проектов Волкова вместе с градостроительными ситуациями, объёмно-планировочными решениями, сечениями и фасадами.

Михаил Трифонов, президент Самарского регионального общественного Фонда «Центр Владимира Высоцкого в Самаре», директор музея Высоцкого, внук архитектора Леонида Волкова:

- Дед умер, когда мне исполнилось шесть лет. Только с годами я в полной мере осознал, насколько скромным человеком он был. Мы жили впятером в двухкомнатной коммуналке, но ему даже в голову не приходило выхлопотать себе отдельную благоустроенную квартиру, хотя в то время он уже был известным архитектором. Мне кажется, если бы дед увидел современное состояние Самары, он, как говорится, принял бы меры. 

Эдгар Рапопорт, доктор технических наук, профессор кафедры «Автоматика и управление в технических системах» Самарского политеха, друг семьи Леонида Волкова:

- В 1950-х годах мы жили в одной коммунальной квартире, и я очень хорошо помню Леонида Афиногеновича. Это был великолепный, очень вежливый, всегда спокойный и собранный человек. Несмотря на то, что я тогда был ещё школьником, он часто соглашался играть со мной в шахматы. Конечно, я почти всегда проигрывал, но когда удавалось выиграть, - был счастлив! Всегда воспринимал его как старшего товарища и великолепного собеседника, учителя с большой буквы. Около него всегда ощущался ореол большого архитектора, не выраженный в словах.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

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