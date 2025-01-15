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В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
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В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»

15 января 2025 10:06
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В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»

19 января в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?» (12+) о жизни и творчестве выдающегося русского живописца. Ее прочитает искусствовед, заведующий научным отделом и главный хранитель Самарского художественного музея Светлана Шатунова.

19 января исполняется 160 лет со дня рождения художника. Валентин Серов был самым модным русским портретистом на рубеже ХIX-XX веков. Своим творчеством он перекинул мостик от реализма к новой живописи. Он был универсальным мастером, одинаково талантливо владел языком живописи и графики, смело соединяя их между собой. Он работал во всех жанрах, но больше всего любил портрет. Ему позировали самодержцы, богатые вельможи Российской империи, купцы, художники, музыканты, актеры, балерины. Серов же создал самые трогательные портреты детей в русском искусстве.

Автор знаменитой «Девочки с персиками» был успешным при жизни и после смерти. Последняя грандиозная ретроспективная выставка Серова, приуроченная к 150-летию живописца, прошла в 2015 году в московской Третьяковской галерее. Ее посетило 485 тысяч человек. На тот момент такого количества зрителей не видела выставка ни одного русского художника ни в одной стране мира.

Беседой о жизни и творчестве Серова «ЗИМ Галерея» запускает масштабный лекторий. В течение года посетители культурного центра смогут услышать рассказы местных и приглашенных экспертов об искусстве, архитектуре, истории, кино, литературе, музыке, моде и других сферах культуры.

19 января 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, к155 (бывший «Спортзавод»)

Теги: Мероприятия

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