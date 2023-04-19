В Самаре в 6 школах отремонтируют пищеблоки за 45,8 млн рублей

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Сейчас образовательные организации ищут подрядчика.

Объявлены торги на капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов в муниципальных школах Самары в 2023 году. Начальная цена контракта составляет 45,8 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы планируется провести в шести самарских образовательных учреждениях. В список входят школа «Яктылык», а также заведения № 5, 21, 101, 128 и 141.

Сроки ремонта пищеблоков и обеденных залов составляют от 45 до 60 календарных дней с момента заключения контракта. Итоги аукциона подведут 11 мая 2023 года.

Контракт предусматривает закупку необходимого оборудования, проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также благоустройство территории, пишет СитиТраффик.