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В Самаре участники проекта «Школы вожатых» обсудят трудоустройство в летний период

12 апреля 2022 10:52
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В Самаре участники проекта «Школы вожатых» обсудят трудоустройство в летний период

14 апреля в 16:00 в областной столице пройдет мероприятие «Трудоустройство подростков в летний период: пакет документов и самопрезентация». Оно состоится в Стартап-центре Самарского университета по адресу: ул. Молодогвардейская, 151/пер. Студенческий, 8. Эта встреча организована в рамках городского проекта «Школа вожатых», который четвертый год при поддержке Департамента образования Администрации городского округа Самара реализует МБУ ДО «ЦДО «Экология детства». Благодаря этой школе подростки обучаются профессии «Вожатый».

Как отмечают организаторы, этот проект направлен на профессиональную ориентацию старших школьников на педагогические профессии. В рамках обучения проводится цикл интенсивных курсов подготовки вожатых: очные лекционные и практические занятия, дистанционные занятия и онлайн-тестирования, практика в образовательных учреждениях города. Представители смежных профессий проводят для обучающихся серию практико-ориентированных мероприятий по организации и реализации профильных смен, оказанию первой медицинской помощи, конфликтологии и возрастным особенностям детей, актерскому мастерству, режиссуре, игротехнике. 

Обучение имеет практико-ориентированный формат, и позволит старшеклассникам оперативно овладеть основами вожатского мастерства, ключевыми навыками организации деятельности, сплочения и мотивации временных детских коллективов. В конце обучения участники проекта получат сертификат о прохождении курсов, им будет оказана помощь в трудоустройстве в общеобразовательные и дополнительного образования учреждения Самары на должность «помощник вожатого».

В ходе мероприятия 14 апреля директор МКУ «Молодежный центр «Самарский» Ольга Петрухина расскажет о трудоустройстве участников проекта «Школа вожатых» в летний период, о необходимых для трудоустройства документах. Во второй части встречи руководитель проекта «Школа вожатых» Марина Кечаева проведет для ребят мастер-класс по ораторскому мастерству. Будущие вожатые узнают об отличии сценической речи от бытовой, получат комплекс упражнений на улучшение дикции и артикуляционного аппарата, практические советы о том, как грамотно представить свои личные качества и профессиональные компетенции.

 

 

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