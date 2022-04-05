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В Самаре стартует проект «Школа космонавтов»

5 апреля 2022 11:28
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В Самаре стартует проект «Школа космонавтов»

6 апреля в 11:00 в Самарском медико-техническом лицее (г.Самара, ул.Полевая, д.74), сбудет дан старт проекту Общественной палаты Самарской области и регионального штаба ОНФ по ранней профориентации учащихся региона «Школа космонавтов».

В рамках проекта силами студентов технических специальностей и представителей волонтерского сообщества будут проведены более 500 занятий для учащихся среднего звена и старшеклассников с целью разъяснения возможностей построения карьеры на предприятиях ракетно-космической отрасли в Самарской области.

Приглашённым на мероприятие будет представлена яркая видео-презентация с наглядными материалами, которая, по мнению организаторов, непременно даст эффект повышения числа участников проекта, а также поможет в их дальнейшем обучении профильным специальностям в системе среднего профессионального и высшего образования. Проект реализуется во взаимодействии с Министерством образования и науки Самарской области, РКЦ «Прогресс» и Благотворительным фондом имени Д.И. Козлова. Куратор проекта «Школа космонавтов» – член РШ ОНФ Самарской области Д.А.Квашин.

«Считаем проект уникальным и очень перспективным, ведь яркие уроки для самарских ребят с применением современных цифровых технологий и грамотно подобранного наглядного материала в подаче компетентными лекторами, к которым, ввиду их студенческого возраста можно свободно обратиться и получить понятный ответ, – это современно, эффективно, а главное – своевременно! Как отмечал Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин – «наш долг и в том, чтобы сегодня работа в ракетно-космической отрасли соответствовала той высоте, которую задали для нас первопроходцы космоса». Верим в то, что результатом нашей работы будет большее количество выпускников школ региона, построивших свой дальнейший жизненный путь на наших предприятиях, составивших славу отечественной космической науки и техники», – считает автор проекта, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский.

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