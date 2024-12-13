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В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»

13 декабря 2024 10:15
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В Самаре стартовал Всероссийский форум «Педагогическая гавань»

Самара стала центром притяжения педагогического сообщества России. XVIII Всероссийский форум «Педагогическая гавань» собрал делегации педагогов из 44 регионов страны.

«Для нас большая честь принимать у себя в Самаре такое масштабное событие. Оно подчеркивает важность сотрудничества всех участников образовательного процесса – учителей, родителей и учеников – в воспитании гармонично развитой личности. Желаю вам плодотворной работы, интересного общения и ярких впечатлений», - поприветствовал участников форума и.о.Главы Самары Иван Носков  (https://t.me/ivan_noskov_samara).

В этом году программа форума впервые включает три основных направления: «Родитель года», «Ученик года», «Учитель года».

В рамках каждого направления победители конкурса «Учитель года России» проведут серию мастер-классов для различных целевых аудиторий.

Завершился первый день форума благотворительным концертом. Средства, собранные в рамках благотворительного концерта, направят на поддержку семей участников СВО.

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