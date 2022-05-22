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На сцене одной из самых больших площадей Европы, площади Куйбышева в Самаре, состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна», который прошёл в рамках XXX юбилейного Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». В треке приняли участие обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 18 лет. Сейчас в «Школьной весне» всего два направления: вокальное и танцевальное. Но и сама Студвесна тридцать лет назад начиналась всего с четырёх, а сегодня их десять.

Для участников была подготовлена насыщенная программа: они смогли увидеть самую масштабную церемонию открытия «Студенческой весны» за всю историю фестиваля, познакомились с историей Самары на экскурсии, посетили различные активности в «Фестивальных городках». На протяжении четырех дней участники посещали мастер-классы и получали обратную связь от профессионалов в своей сфере.

21 мая на сцене фестивального городка на площади Куйбышева состоялось закрытие уникального трека «Российская школьная весна». Участников поздравил Член Общественной палаты Российской Федерации, Председатель Российского Союза Молодёжи Павел Красноруцкий: «Российская школьная весна» теперь уже официально стала частью самого большого творческого молодёжного движения нашей страны. Начиная свои творческие опыты в школе, ребята смогут продолжить, обучаясь в вузах и колледжах. Это больше возможностей, больше друзей по всей стране, больше ярких впечатлений и вдохновения».

Экспертами вокального направления стали финалист проекта «Голос» на «Первом канале» Василий Пасечник, солистка группы «Балаган Лимитед» Алёна Моругина, певица, автор-исполнитель и композитор Тося Чайкина. На гала-концерте «Российской школьной весны» Василий Пасечник исполнил песню It’s my life вместе с Олесей Туболец, получившей гран-при направления:

«Я уверен, что с каждым годом уровень выступлений участников будет становиться выше. Сейчас у всех ребят хороший уровень, конечно, есть чему учиться, но без этого никак. По поводу Олеси Туболец я могу сказать, что ей смело уже можно было выступать на «Студенческой весне». Отрадно, что ребята экспериментируют, не стесняются. Поют и народные песни, и патриотические, и академический вокал. Я желаю «Российской школьной весне» развития и роста», – поделился своими впечатлениями Василий Пасечник.

Призёрами вокального направления стали:

3 место – Виктория Богданова (Калужская область);

2 место – Софья Москвичева (г.Севастополь), Мария Легошина (Самарская область);

1 место – Анна Ляшенко (Самарская область), Виктория Кабишева (Волгоградская область), Алёна Калугина (Курская область);

Гран-при – Олеся Туболец (Самарская область).

Обладателями специального приза стали Платон Мерсиянов из г. Москвы и Елизавета Родионова из Тамбовской области.

Танцевальное направление оценивали хореограф 7-го сезона проекта «Танцы на ТНТ» Анна Агеева, заслуженная артистка России Валентина Николаева, хореограф телепроекта Dance revolution на 1 канале Олег Хмелёв.

Призерами танцевального направления стали:

3 место – Лидия Радченко (Тульская область), Дуэт СКА (Самарская область);

2 место – «Образцовый ансамбль танца “Дивертисмент”» (Самарская область), Наталья Авдеева (Саратовская область);

1 место – Школа эстрадного танца DANCEAVENUE (Ульяновская область), Танцевальная группа детского образцового ансамбля песни и танца «Узоры» (Республика Марий Эл).

Специальный приз – Екатерина Мищенко (Самарская область).

Гран-при танцевального направления получил номер Александры Лыгановской «Скрипка и немножко нервно» из Ростова-на-Дону.

Целью «Школьной весны» стало сохранение и приумножение нравственных и культурных достижений обучающихся общеобразовательных организаций. В мероприятиях Конкурса приняли участие порядка 150 учащихся школ, участников Всероссийского конкурса «Большая перемена». Организаторами «Российской школьной весны» в рамках Фестиваля выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Самарской области, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи» и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».