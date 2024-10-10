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В Самаре состоится очный региональный полуфинал проекта «Флагманы образования»

10 октября 2024 13:10
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В Самаре состоится очный региональный полуфинал проекта «Флагманы образования»

С 15 по 16 октября в Самаре состоится очный региональный полуфинал проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие пройдет на площадке Института развития образования Самарской области. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Проект «Флагманы образования» создает условия для поиска и поддержки наиболее талантливых и мотивированных управленцев в сфере образования, педагогических работников и студентов с перспективой попадания в кадровый резерв федеральной, региональной или муниципальной систем образования России.

Победители получают возможность попасть в кадровый резерв всех уровней системы образования, заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию. Кроме того, победители войдут в экспертную сеть экосистемы президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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