В Самаре росгвардеец стал победителем «Диктанта Победы – 2022»

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Заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок оказался среди участников «Диктанта Победы – 2022», набравших наибольшее количество баллов в регионе.

Торжественное мероприятие награждения победителей состоялось в музейно-выставочном центре «Самара Космическая». В качестве почетных гостей на награждении присутствовали депутат Государственной Думы, ответственный секретарь оргкомитета «Наша Победа» Александр Хинштейн и региональный координатор партийного проекта «Единой России» Сергей Рязанов.

Так как в данное время военнослужащий Росгвардии находится в служебной командировке, диплом победителя вручили начальнику Управления Росгвардии по Самарской области.

«Для меня очень почетно, что сегодня я получаю награду за своего заместителя, который в данное время находится за пределами региона. Самое главное, что мы помним события Великой Отечественной войны, и знаем, какой ценой нам досталась Победа. Эти знания помогут нам победить и в сегодняшнее непростое время!» - сказал генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

В завершение церемонии ответственный секретарь оргкомитета «Наша Победа» Александр Хинштейн подчеркнул, что представители Росгвардии изначально подержали акцию «Диктант Победы» и стали ее неизменными партнерами. В этом году в ней приняли участие более 19 тысяч военнослужащих, сотрудников, курсантов, кадет войск национальной гвардии, среди которых победители как региональных, так и федеральных уровней.