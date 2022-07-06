В Самаре прошло торжественное чествование выпускников

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Во вторник, 5 июля, в городской Администрации состоялась торжественная церемония чествования выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. Глава Самары Елена Лапушкина вручила медали «За особые успехи в учении» и памятные подарки 14 выпускникам. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов, заместитель Главы городского округа Самара – руководитель департамента образования Ирина Коковина, председатель Общественного совета по вопросам образования городского округа Самара Наталья Толстых, а также руководители общеобразовательных учреждений и родители выпускников.

Так, в 2022 году в Самаре 833 выпускника удостоены медалей «За особые успехи в учении», из них 48 медалистов получили на едином государственном экзамене наивысший результат – 100 баллов.

Кроме того, четыре выпускника заработали 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам. Ими стали Екатерина Мифтиханова, выпускница МБОУ Школы № 127, Анастасия Морозова, выпускница МБОУ Школы № 124, Анна Мартиросян выпускница МБОУ гимназия «Перспектива», Анастасия Федорова выпускница МБОУ гимназия «Перспектива».

Отметим, что наибольшее количество 100-балльных результатов было получено выпускниками Самарского международного аэрокосмического лицея, Самарского лицея информационных технологий, гимназии №1, гимназии «Перспектива», Самарского медико-технического лицея, Регионального центра для одаренных детей, лицея «Технический», школы №148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалёва В.П., школы №10 «Успех».

После торжественной церемонии награждения выпускники пообщались с Главой города и задали интересующие их вопросы. За круглым столом собрались будущие инженеры, химики, вирусологи, педагоги и госслужащие.

«В первую очередь, я чувствую счастье, потому что это тот результат, к которому я стремился весь год, он, наконец-то, был достигнут. А затем чувствую радость и гордость. Гордость за своих родителей, за своих учителей, за всех тех, кто поддерживал меня и помог достичь такого высокого результата», - поделился выпускник школы №10 «Успех» Илья Чугин.

С ответным словом от имени выпускников выступила и Злата Золотова, выпускница Школы № 148, обладательница медали «За особые достижения в учебе» и 100-балльница Единого государственного экзамена по предмету «Литература»:



«Поздравляю каждого, кто собрался здесь, с важным событием для нас. Школьные годы были наполнены эмоциями и багажом знаний, опыта, впечатлений».

