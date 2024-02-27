В Самаре прошло областное родительское собрание

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел общерегиональное собрание педагогов и родителей выпускников этого года. Во время встречи, участие в которой благодаря видеосвязи приняли свыше 55 тысяч человек, обсуждалось решение актуальных для отрасли задач.

Подобная встреча в день сдачи ЕГЭ родителями проходит в регионе не в первый раз. Всероссийская акция призвана помочь родителям, а значит и будущим выпускникам, снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к экзамену. Кстати сказать, в этом году экзамен будут сдавать более 34,8 тысяч выпускников 9 классов и 11,7 тысяч – одиннадцатых.

«Понятно, что у родителей выпускников очень много волнений за своего ребенка, который учился, трудился, но в преддверии экзамена, понимает, что один день очень многое решает. Зачастую родители переживают больше, чем сами ученики. И сегодня опыт, который вы получите в школах, имея возможность самим сдать ЕГЭ, посмотреть, как организован этот процесс, очень важен», – отметил глава региона во время беседы.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян отметил, что по итогам прошлого года по каждому предмету ЕГЭ Самарская область показала результат значительно выше средних показателей по стране. А так называемых стобальников стало больше на 76 выпускников в сравнении с 2022 годом.

«Машиностроение, IT-технологии, химия, электро- и теплоэнергетика, строительство и транспорт, сельское хозяйство остаются ведущими кластерами экономики Самарской области. В этом году информатику, биологию, физику и химию выбрали большее количество выпускников Самарской области, чем в других регионах страны. Это дает уверенность в том, что предприятия региона будут обеспечены необходимыми кадрами.», – отметил Виктор Акопьян. Тем более, что 85% выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений находят свое место по профессии на том или ином предприятии губернии. При этом копании ведут конкурентную борьбу за специалистов. Чтобы привлечь сотрудников, работодатели регулярно повышают уровень заработной платы.

К тому же, отметил Дмитрий Азаров, все больше школьников продолжает учебу в колледжах и техникумов. «У нас все больше и больше школьников после девятого класса выбирают среднее профессиональное образование – в прошлом году уже 64%. Поэтому от нас требуются значительные усилия, будем их наращивать, совершенно очевидно, чтобы колледжи и техникумы тоже обрели современный вид и имели все необходимое оборудование. Мы здесь, что называется, еще постараемся. Но многое уже и сделано, в том числе по капремонту, по оснащению оборудованием», – подчеркнул он.

Выпускникам важно не волноваться перед сдачей экзамена, и быть уверенными в собственных силах. Вселить такую уверенность могут только родители. Директор самарской гимназии №3, председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы Светлана Ильина рассказала о проекте «Родительский университет», который стартовал в 2021 году в Самарской области и уже распространяется по всей стране. Он направлен на то, чтобы помочь родителями выстроить гармоничные отношения со своими детьми. Полезные советы от педагогов, психологов и экспертов собраны в короткие видеоролики, там же есть и рекомендации. «Мы должны все вместе поддержать наших детей, окружить их теплом, заботой и любовью в период подготовки и проведения экзаменов», – отметила она.

Во время собрания родителей и педагогов были подведены итоги развития системы образования региона за прошлый год, а также обозначены приоритетные направления работы, которые требуют отдельного внимания. Национальный проект «Образование», программа модернизации школьного образования, проекты «Профессионалитет», «Школа Минпросвещения» – это те вехи, которые определили динамичное развитие сферы на годы вперед благодаря решениям Президента России Владимира Путина.

«Внимание к сфере образования со стороны Президента России Владимира Владимировича Путина – первостепенное. Он неоднократно подчеркивал, что все успехи страны, все достижения закладываются в школе, в системе образования, – отметил губернатор. – Мы искренне признательны главе государства за такое внимание к Самарской области. Мы на месте не стоим, активно развиваемся. Мы стараемся на опережение готовить идеи и проекты, и получать поддержку Президента страны в реализации наших планов. Благодаря нацпроекту финансирование региональной системы образования из года в год растет – как в абсолютных, так и в относительных показателях».

Владимир Путин ранее ставил задачу «обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребёнка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни». По его мнению, это станет мощным ресурсом для развития государства. Именно поэтому в Самарской области особое внимание уделено развитию инфраструктуры образования: строятся и капитально ремонтируются детские сады, школы, закупается современное оборудование, создаются лаборатории и специальные классы.

Говоря о дошкольном образовании, Дмитрий Азаров добавил, что регион обеспечен необходимым количеством мест в детских садах. Однако дополнительная потребность есть в Октябрьском районе Самары и в микрорайоне «Калина» в Тольятти. «Мы решаем эти вопросы и предпринимаем меры по созданию дополнительных дошкольных мест, – подчеркнул руководитель области. – Мы планируем в Октябрьском районе отремонтировать здание бывшего детского садика, которое забрали из частной собственности. А в Тольятти мы приступаем к проектированию детского сада, и там эта тема будет закрыта. Понятно, что сейчас, планируя комплексное развитие территорий, мы предусматриваем и места, и строительство образовательных учреждений».

Строительство школ в регионе также обеспечивает повышение доступности и качества общего образования за счет создания современной образовательной среды. Глава региона отметил, что сейчас ведется строительство одновременно пяти объектов общего образования. Это при том, что в прошлом году были открыты новые школы в Волжском и Ставропольском районе, а также в Тольятти. К слову, в Автограде на протяжении 25 предыдущих лет учреждения среднего образования вообще не возводились.

«Хотим выразить особые слова признательности за те великолепные условия, в которых учатся наши дети. Открытие нашего образовательного центра – это историческое событие для Тольятти. Спасибо за это нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, вам, Дмитрий Игоревич. Отдельная благодарность за те положительные изменения, которые происходят в нашем городе, области и в стране», – обратились во время обсуждения родители к руководителю региона.

520 школ оснащены новой компьютерной техникой, из них 272 – за счет федерального проекта «Цифровая образовательная среда». «Информационные технологии – это самая динамично развивающаяся отрасль. Будем прилагать дополнительные усилия, понимая, что сегодня без цифровой грамотности человеку быть компетентным, подготовленным к профессии, к получению образования практически невозможно», – считает Дмитрий Азаров. Такую технику в этом году получат еще 56 школ области.

Помимо прочего, в селах и малых городах региона создан 261 центр «Точка роста». Огромной популярностью пользуются 3 Кванториума в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске, 59 мини-технопарков, 2 центра цифрового образования «IT-куб», Дом научной коллаборации при Самарском техническом университете. «Благодаря этим ресурсам мы обеспечиваем охват более 93% детей программами дополнительного образования. Это высокий результат, который зафиксирован лишь в нескольких субъектах Российской Федерации. При этом более 30% детей, получающих дополнительное образование, занимаются в кружках технической и естественно-научной направленности. Это сегодня крайне важно для нашей экономики, крайне востребовано в нашем регионе», – подчеркнул губернатор. В планах этого года – открытие двух школьных технопарков в Тольятти и Сызрани, и центра «IT-куб» – в Нефтегорске, и еще 67 центров «Точка роста». За последние годы регион получил 983 автобуса. В этом году – еще 106. И эта работа по обновлению автопарка, заверил глава области, будет продолжаться.

Президент сказал, что «в основе всей нашей системы образования должен лежать фундаментальный принцип: каждый ребёнок одарён. Раскрытие его талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России». В регионе был создан региональный центр для одаренных детей «Вега». В нем объединены мощные ресурсы, созданы высокотехнологичные лаборатории с уникальным оборудованием для исследовательской деятельности. Ежегодно более 1700 детей из разных уголков Самарской области имеют возможность быть участниками профильных смен.

Создаваемый в регионе международный межвузовский кампус будет дополнительным мощным ресурсом для того, чтобы Центр мог работать еще более эффективно и достигать поставленных задач. «Мы планируем в дальнейшем центр перенести поближе к кампусу, такая идея утверждена и поддержана на федеральном уровне. При поддержке Президента страны кампус строится в нашем регионе», – напомнил губернатор.

Председатель областного родительского собрания Елена Климова, говоря о развитии системы образования на примере Сергиевского района, отметила множество положительных изменений. «У нас отремонтированы практически все школы и оснащены современным оборудованием. Произошло это все благодаря программе по капремонту учреждений образования, которая реализуется по решению Президента России. Также у нас построены два новых современных детских сада, еще 3 – отремонтированы и идут работы в четвертом. И очень здорово, что Владимир Владимирович Путин продлил программу капремонтов до 2030 года, – отметила она. – В школах отремонтированы классы, актовые и спортивные залы, появились теплые и уютные столовые с горячим питанием, а самое главное – обеспечена безопасность».

Губернатор поблагодарил областное родительское собрание и родительские комитеты школ за контроль в рамках проведения работы по модернизации пищеблоков. «Мы привели в порядок пищеблоки, заменили изношенное технологическое оборудование, устранили все нарушения и предписания, которые нам выдавал Роспотребнадзор за это время. У нас были и некоторые малые школы, там, где у нас вообще пищеблоков не было. И в кратчайшие сроки в 16 малокомплектных сельских школах была создана необходимая инфраструктура для организации питания. В 2020 году мы с этим справились благодаря родительскому контролю», – отметил Дмитрий Азаров. Сегодня 91% учащихся получают горячую пищу во время их нахождения в школе.

«Выстраивание сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса не менее важно для успешного воспитания наших детей. На протяжении многих лет я сама была соучастником этого процесса. За последние пять лет изменились отношения между детьми, родителями, педагогами и органами власти. Мы научились решать проблемы все вместе. Мы, родители, участвуем в выборе дизайна и цветовых решений при капремонте школ, следим за питанием, выступаем организаторами мероприятий. Чтобы все это сохранить и преумножить, мы должны объединиться и показать всему миру, что мы едины, а значит победить нас невозможно», – добавила Елена Климова.

Особое внимание все эти годы уделялось безопасности детей. В Самарской области была принята специальная программа и на сегодняшний момент проделана огромная работа по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций в соответствии с федеральными требованиями. «Здания общеобразовательных организаций оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами, системами экстренного вызова полиции и контроля управления доступом, громкой связью, охранной сигнализацией. Понимаю, что тревог у родителей много. Поэтому максимальные усилия здесь предпринимаем для того, чтобы дети чувствовали себя защищенными, а родители были спокойны, когда детки находятся в школе», – отметил руководитель региона.

Он добавил, что в современных условиях только совместная работа с родителями, с педагогами может обеспечивать безопасность. В последнее время угрозы распространяются через сеть Интернет, в том числе провоцируют детей, людей на агрессивные действия. «Давайте вспомним, меньше месяца прошло, когда в сети Интернет распространялась информация о действиях насильственного характера в наших школах. Какой переполох это вызвало у всей родительской общественности. Мы установили, все эти сигналы информационные, эти чаты, в которых пугали наших детей, были созданы на территории Польши и Украины. И цель понятна – посеять панику, запугать, поселить неуверенность. Просто враг работает против нас, против наших детей, – обратил внимание родителей и учителей Дмитрий Азаров. – При этом мы оснащаем и завершили процесс подключения всех образовательных организаций к сети Интернет, ввели предмет «Цифровая гигиена», но она нужна не только детям, но и родителям. Мы должны понимать, что сегодня под прицелом находятся наша страна и наши дети. И безопасность обеспечить может только наша совместная бдительность, чувство ответственности и у родителей, и у педагогических коллективов».

Отдельно губернатор поблагодари директоров школ, педагогические коллективы за работу по воспитанию детей. Реализуется очень много проектов и программ, которые рекомендованы и на федеральном уровне. Например, школьные театры. В 100% школ и организаций СПО есть спортивные клубы, центры детских или студенческих инициатив, первичные отделения Движения Первых. «Исторически миссия системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, поэтому в каждой образовательной организации губернии созданы паспортизированные музеи, которые осуществляют взаимодействие с государственными музеями Самарской области. А 215 образовательных учреждений носят почетные имена наших выдающихся земляков, действует 284 детских и молодежных военно-патриотических объединения. Принципиально важный вопрос и само время подтверждает, что без воспитания рассчитывать, что из школы будут вырастать настоящие граждане великой страны, не приходится. Спасибо что эту работу мы делаем вместе с педагогами и родителями», – обратился Дмитрий Азаров.

Активно развивается кадетское движение: функционирует 277 классов, в которых обучаются более 6 тысяч кадет. Функционируют сотни юнармейских отрядов. Центр «Авангард Самара» стал лучшим военно-патриотическим клубом ПФО, а самарское отделение «ЮНАРМИИ» признано самым большим региональным отделением в стране. Два года подряд в области проходил Всероссийский военно-исторический лагерь «Страна Героев». Подростки и молодежь Самарской области являются активными участниками общественных проектов Приволжского федерального округа. По результативности участия в них регион по итогам 2023 года занял первое место. Такие проекты как «Герои Отечества», «Зарница Поволжья», «Гвардеец» формируют правильное патриотическое воспитание в каждом ребенке.

«Нашей с вами совместной задачей является усиление военно-патриотической составляющей воспитательной работы. Сегодня, когда сражения за нашу независимость и безопасность идут не только на реальном фронте, но и на информационном, это вопрос первостепенного значения. Ни в коем случае нам нельзя эту битву проиграть, потому что это битва за будущее России, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Особенно актуальным является формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и гражданственности; осознание традиционных семейных ценностей; изучение и сохранение историко-культурного наследия многонационального Самарского края».

На решение этой задачи также направлены все современные воспитательные проекты и инициативы, в реализацию которых активно включились образовательные организации региона. Это и церемония поднятия флага и исполнения гимна страны, «Разговоры о важном», программа «Орлята России», проект «Пушкинская карта» и много других.

«Хочу сказать спасибо нашему Президенту за то, что у нас есть единый учебник по истории. Я видела разные, но этот учебник – самый лучший, объективный и понятный, в котором содержится история современных дней, в том числе период проведения специальной военной операции. Дети, чьи деды и прадеды сражались в Великой Отечественной войне, сегодня понимают цели и задачи СВО», – отметила учитель истории сызранской школы №14 Надежда Доронина.

Во время совещания отдельно были отмечены успехи системы среднего профессионального образования. На данный момент она первая в стране по уровню соответствия подготовки кадров потребностям экономики региона. «Несколько лет назад по моему поручению в наблюдательные, попечительские советы колледжей и техникумов были приглашены руководители предприятий, которые заинтересованы в этих профессиях. Мы четко следуем запросам экономики, промышленности при подготовке кадров. И этот результат отмечен на федеральном уровне как лучшее достижение», – подчеркнул губернатор. За последние годы, в том числе благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы», удалось улучшить материально-техническую базу техникумов и колледжей – это и ремонт, и создание современных мастерских. Продолжается работа в рамках проекта «Профессионалитет».

В условиях современных технологических вызовов главной задачей является удовлетворение возрастающего спроса стратегически важных отраслей в высококвалифицированных кадрах. Дмитрий Азаров обратил внимание родителей на один из трендов – это беспилотные авиационные системы. «Востребованность этих услуг будет возрастать. Мы открываем новые производства, в том числе крупное производство БАС открыли в Тольятти в прошлом году. БАС уже работают в разных отраслях: транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, мониторинг транспортной и инженерной инфраструктуры. Это направление крайне перспективное. Привлекаю внимание родителей к этому направлению, новой сфере экономики», – обратился глава региона.

За последние несколько лет удалось сделать очень многое. Уже не первый год региональную систему образования по итогам федерального мониторинга, проводимого Министерством просвещения РФ, признают высокоэффективной как по созданным условиям для получения образования, так и по результатам обучения и воспитания. По итогам 2023 года Самарская область вошла в пятерку лучших региональных систем образования в стране, замечательный результат.

Оценены достижения уровня подготовки обучающихся, развития функциональной грамотности, поступления выпускников школ в региональные вузы, техникумы и колледжи, а также результаты ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников, занятость выпускников профессиональных образовательных организаций. «Но лидирующие позиции региона – это, прежде всего, успех наших педагогов, результат их труда, самоотверженности, любви и преданности детям, высокому служению своему делу – наставничеству. Я вам искренне благодарен, а чтобы благодарность не осталась только на словах, мной принято решение о выплате премий за достижения по итогам года. Премия рассчитана в размере 10 тысяч рублей педагогическим и административным работникам, а также 5 тысяч рублей – обслуживающему персоналу», – озвучил Дмитрий Азаров.

Экономический рост, развитие науки, укрепление обороноспособности страны, обеспечение высокой конкурентоспособности России невозможно без образования. Поэтому его развитие будет оставаться приоритетом социально-экономической политики государства и региона. Дмитрий Азаров поблагодарил учителей и родителей за усилия и заботу о качестве образования. «Давайте вместе и дальше эту работу вести во имя и во благо наших детей и во имя будущего нашей прекрасной страны, – обратился губернатор. – Очень надеюсь, что каждый из вас проявит свою гражданскую активность на предстоящих выборах. Очень важно поговорить с людьми, объяснить зачем нужно прийти на избирательные участки. Голос каждого важен и будущее страны зависит от каждого из нас. И каждый голос на выборах в эти дни – это голос за нашу Родину, за нашу Россию».

Фото — Дмитрий Бурлаков.