В Самаре прошла традиционная августовская конференция работников образования

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Во вторник, 27 августа, в школе №68 прошла ежегодная городская августовская педагогическая конференция. Задачи, стоящие перед городской системой образования, и перспективы развития отрасли вместе с представителями профессионального сообщества обсудили глава Самары Елена Лапушкина, руководитель Самарского управления министерства образования и науки региона Вера Халаева, Председатель городской Думы Алексей Дегтев, заслуженные учителя России, более 400 руководителей образовательных учреждений и представители родительского собрания.

По традиции, конференция началась с чествования лучших специалистов профессии – учителей, воспитателей детских садов, преподавателей центров дополнительного образования и других представителей сферы. Им вручили благодарственные письма, грамоты и памятные подарки. С поздравительным адресом в преддверии начала учебного года к собравшимся обратилась Глава Самары: «Наша профессиональная жизнь стремительно меняется. Каждый день появляются новые требования, формы, методики, но, тем не менее, задача остается неизменной - давать достойное образование в комфортных и безопасных условиях. И не просто воспитывать грамотных людей - воспитывать достойных граждан великой страны. Успевая за этим временем, изменениями, безусловно, и мы с вами должны стремительно меняться, быстро принимать эти новые формы и развиваться сами. От вашего профессионализма во многом зависит самарское образование. Дорогие друзья, от всей души поздравляю с наступающим Днем знаний. Хочу каждому из вас пожелать крепкого здоровья, благодарных учеников, вдохновения на работе и, безусловно, мирного неба над головой. Спасибо вам огромное!»

После окончания торжественной части, выступая с докладом об итогах работы в прошедшем учебном году, руководитель Департамента образования Администрации Самары Ирина Коковина отметила, что в последние годы, в целом, многое было сделано для развития инфраструктуры: «Были возведены новые школы, детские сады и, что немаловажно, множество учреждений были отремонтированы. В том числе и к началу этого сезона. Уже 1 сентября ученики войдут в обновленные пространства».

Благодаря национальным проектам «Демография» и «Образование», которые реализуются при поддержке Президента России Владимира Путина, выделяемым средствам из бюджетов города и региона ежегодно в Самаре есть возможность проводить текущий и капитальный ремонт учебных заведений. Так, к 1 сентября, в 106 школах, детских садах, центрах дополнительного образования и других провели несколько видов работ по улучшению состояния учреждений и прилегающих территорий: «Только в этом году в 20 школах города проведен ремонт кабинетов цифровой образовательной среды и кабинетов технологии, в 11 образовательных учреждениях выполнен капитальный ремонт кровли, в пяти - отремонтированы спортивные залы, еще в пяти – благоустроена территория и установлены спортивные площадки», - подчеркнул руководитель профильного департамента.

В этом году полностью обновили пищеблоки и обеденные залы в 10 образовательных организациях. Всего же, с 2019 года, капитально отремонтировано 103 пищеблока в школах и детский садах. Благодаря выполненным мероприятиям охват питанием обучающихся растет из года в год и в настоящее время составляет более 80%. С 1 января 2024 года, обучающиеся семей участников СВО обеспечиваются бесплатным вторым приёмом пищи. А с 1 апреля, за счёт средств регионального бюджета, детям из многодетных семей, обучающимся в 5-11 классах, предоставляется бесплатное одноразовое питание.

Большое внимание уделяется физическому развитию школьников и здоровому образу жизни. В текущем году выполняются ремонтные работы и оснащение в семи спортивных залах и двух спортивных площадках.

Продолжается и обновление прачечные в детских садах - в 2024 году отремонтировано 5 таких помещений.

По итогам мониторинга все образовательные учреждения города признаны готовыми к началу нового учебного года.

Во время конференции также отметили, что благодаря созданию передовых условий, в Самаре стала возможно реализация крупного проекта, связанного с развитием беспилотных авиационных систем (БАС). В тестовом режиме программа по обучению управлению БАС действует в двух школах города - №24 и №68.

Фото: администрация Самары