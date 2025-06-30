В Самаре прошел торжественный выпуск специалистов для ФСИН России

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На площади Славы по многолетней традиции прошел торжественный выпуск молодых лейтенантов из единственного в Самаре вуза силовой структуры – юридического института ФСИН России. В строю выпускники из разных регионов нашей страны.

– Эти юноши и девушки готовы служить в двадцати четырех территориальных органах ФСИН России. 33 специалиста из 132, стоящих сегодня в строю в уголовно-исполнительной системе самарского региона. В этом году 30 выпускников завершили обучение с отличием, трое из них удостоены золотой медали ФСИН России. Два выпускника ­– это лейтенанты внутренней службы

Анастасия Дериглазова и Эльдар Саинов на этой неделе участвовали в торжественном приеме Президента Российской Федерации в Московском Кремле, – начальник Самарского юридического института ФСИН России рассказал Дмитрий Панарин.

Выпускников от лица губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева поздравил министр по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Ренат Валиуллин.

– Дорогие выпускники, лейтенанты внутренней службы! Вы стоите на пороге нового удивительного этапа в вашей жизни. Перед вами открываются новые горизонты возможностей. Это время, когда каждый ваш шаг может стать шагом на пути к вашему будущему. Не бойтесь трудностей и вызовов. Ведь, именно они делают вас сильнее и мудрее. Дорогие выпускники, уверен, вы не подведете своих наставников, будете радовать их успехами и достижениями. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, энергии, благополучия и успехов, успешной работы на благо нашего Отечества! ­– привел слова главы региона Ренат Рифович.

После получения заветных дипломов выпускников ждали объятия родных и близких, долгожданный отпуск и служба в территориальных органах ФСИН России на благо Родины, сообщает пресс-служба Самарского юридического института ФСИН России.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского юридического института ФСИН России