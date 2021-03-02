В Самаре пройдут творческие мастер-классы для студентов ссузов

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3 марта в 14:00 в «GHETTO HIP-HOP SCHOOL» (Московское шоссе, 55) состоится мастер-класс по DanceHall от Александра Степченко, руководителя

школы танцев «GHETTO HIP-HOP SCHOOL» в рамках фестиваля «Веснушка 2021».

Традиционно с 2017 года в рамках Областного фестиваля студенческого самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных

организаций Самарской области «Веснушка» студентам ссузов доступны бесплатные мастер-классы по направлениям фестиваля.

В этом году студентов ждут занятия со спикерами регионального уровня по следующим направлениям: музыкальное, танцевальное, актёрское мастерство, а также

оригинальный жанр. Новшеством 2021 года станут мастер-классы по журналистике. С участниками проведут лекции по общим положениям журналистики на Российской

студенческой весне, копирайтингу в студенческих СМИ, видеорепортажу и репортажной съёмке массовых мероприятий, чтобы подготовить к участию в фестивале «Самарская

студенческая весна».

Одним из спикеров серии мастер-классов выступит Александр Степченко, директор школы танцев «GHETTO HIP-HOP SCHOOL», участник крупных танцевальных

проектов («Минута Славы», «Танцы без правил», «Большие танцы»), чемпион России по брейк-дансу, серебряный призёр чемпионата Европы по хип-хоп шоу, участник

коллективов «PIONER CREW и «FLYOGRAPERS». В рамках своего мастер-класса Александр расскажет об основах создания направления DanceHall и поможет студентам

разобраться в ключевых степах.

Преподавателями мастер-классов в рамках фестиваля «Феснушка» также станут профессионалы с многолетним опытом, среди которых Психоз Бондаренко, актёр и автор

команды «КВН Самара», участник проекта Comedy-Батл (ТНТ), Игорь Кузнецов, актер, режиссер, драматург, театральный педагог и Оксана Алпатова, лауреат Международных

и Всероссийских конкурсов в номинации «Эстрадное пение», лауреат Всероссийского конкурса актёрской песни им. К.И. Шульженко, победитель конкурсов

профессионального мастерства.

Областной фестиваль студенческого самодеятельного творчества среди студентов профессиональных образовательных организаций Самарской области

«Веснушка – 2021» организован Самарским Домом молодежи при поддержке министерства образования и науки Самарской области и департамента культуры и

молодежной политики Администрации г.о. Самара.