В Самаре пройдет всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!»

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28 сентября начнется Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!», в которой любой сможет проверить свои знания по физике, математике, информатике и биологии. Для участия нужно пройти бесплатную регистрацию на сайте выходирешать.рф.



В Самаре контрольная пройдет по адресам:

В Самарской области по адресам:

Также пройти Контрольную можно будет онлайн.

Участие в Контрольной бесплатное для всех. А школьники с 8 по 11 класс, которые наберут более 50% баллов по любому предмету, смогут поступить в профильный класс по этой дисциплине в заочную физико-техническую школу (ЗФТШ) при Московском физико-техническом институте.



«Выходи решать!» — просветительский проект, созданный в 2017 году и направленный на популяризацию науки и образования в России. Организаторы — МФТИ, Заочная физико-техническая школа МФТИ и Физтех-Союз.