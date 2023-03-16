В Самаре пройдет презентация номера журнала “Философские науки”

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В субботу, 18 марта, в 13.00 в галерее “Новое пространство”, расположенной в Самарской областной универсальной научной библиотеке, пройдет презентация номера журнала “Философские науки”. Этот федеральный журнал издаётся с 1958 года и является базовым философским журналом системы образования России. Издание включено в “Реферативный журнал” и базы данных ВИНИТИ РАН, EBSCO Academic Complete Search, РИНЦ.

Авторы журнала - сотрудники научно-исследовательских институтов Российской академии наук, Российской академии образования, других научных центров и ведущих вузов России, а также известные зарубежные ученые. В журнале публикуются результаты исследований в области истории и философии науки, социологии, политологии, культурологии, психологии и других наук.

Один из номеров журнала “Философские науки” посвящён феномену самарской философии в прошлом и настоящем. Презентация журнала - это не только возможность встретиться с ведущими философами и учеными Самары, но и повод обсудить специфику феномена самарской философии, выявить ее смысловую направленность, методологические основания, место в современном философском ландшафте, а также роль философского сообщества в становлении Самары как одного из центров гуманитарной науки современной России.

Среди авторов “самарского” номера - представители философского сообщества и ученые: доктор философских наук Александр Нестеров, доктор технических наук Виктор Сойфер, кандидат философских наук Александр Огнев, доктор технических наук Артем Никоноров, доктор физико-математических наук Антон Дорошин и многие другие.