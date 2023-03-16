Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская сборная стала призером Чемпионата Приволжского округа Росгвардии по дзюдо
Самарская сборная стала призером Чемпионата Приволжского округа Росгвардии по дзюдо
Ученые Самарского политеха помогают сохранить экосистему озера Байкал
Ученые Самарского политеха помогают сохранить экосистему озера Байкал
Самарец купил машину у умершего человека
Самарец купил машину у умершего человека
Безработная самарчанка потеряла 1,4 млн рублей в погоне за «заманчивым» предложением о трудоустройстве
Безработная самарчанка потеряла 1,4 млн рублей в погоне за «заманчивым» предложением о трудоустройстве
В Самаре состоится премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище»
В Самаре состоится премьера музыкально-литературной композиции «Александр Невский. Ледовое побоище»
Стало известно, когда Волга выйдет из берегов около Самары
Стало известно, когда Волга выйдет из берегов около Самары
Россияне считают, что нужно помогать детям с покупкой квартиры
Россияне считают, что нужно помогать детям с покупкой квартиры
В Самаре пройдет презентация номера журнала “Философские науки”
В Самаре пройдет презентация номера журнала “Философские науки”
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.75
0.56
EUR 80.88
0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет презентация номера журнала “Философские науки”

16 марта 2023 11:47
117
В Самаре пройдет презентация номера журнала “Философские науки”

В субботу, 18 марта, в 13.00 в галерее “Новое пространство”, расположенной в Самарской областной универсальной научной библиотеке, пройдет презентация номера журнала “Философские науки”. Этот федеральный журнал издаётся с 1958 года и является базовым философским журналом системы образования России. Издание включено в “Реферативный журнал” и базы данных ВИНИТИ РАН, EBSCO Academic Complete Search, РИНЦ.

Авторы журнала - сотрудники научно-исследовательских институтов Российской академии наук, Российской академии образования, других научных центров и ведущих вузов России, а также известные зарубежные ученые. В журнале публикуются результаты исследований в области истории и философии науки, социологии, политологии, культурологии, психологии и других наук.

Один из номеров журнала “Философские науки” посвящён феномену самарской философии в прошлом и настоящем. Презентация журнала - это не только возможность встретиться с ведущими философами и учеными Самары, но и повод обсудить специфику феномена самарской философии, выявить ее смысловую направленность, методологические основания, место в современном философском ландшафте, а также роль философского сообщества в становлении Самары как одного из центров гуманитарной науки современной России.

Среди авторов “самарского” номера - представители философского сообщества и ученые: доктор философских наук Александр Нестеров, доктор технических наук Виктор Сойфер, кандидат философских наук Александр Огнев, доктор технических наук Артем Никоноров, доктор физико-математических наук Антон Дорошин и многие другие.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
149
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
149
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
287
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
361
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
15 марта 2023  12:47
По карте жителя Самарской области можно будет получать рецептурные лекарства в аптеке
370
Весь список