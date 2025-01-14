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В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
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В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»

14 января 2025 12:22
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В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»

В январе посетителей Самарской областной универсальной научной библиотеки ожидает новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда». Приглашённые лекторы расскажут самарцам об интересных сюжетах из истории нашего города в XVIII и XIX веках, о проблемах цифровизации образования, а также об особенностях мышления в русской культуре.

«Самарские городничие». 15 января в 18:30

Кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и социально-гуманитарные наук Самарского государственного технического университета Анна Борисовна Бирюкова поделится историей о том, кем были самарские городничие и полицмейстеры с 80-х годов XVIII столетия до начала 60-х годов XIX в. В чём заключалась их служба? В каких условиях им приходилось трудиться? Как городничие оказывались персонажами литературных произведений? Об этом узнаем на лекции!

«Цифровизация образования: pro et contra». 22 января в 18:30

Доктор физико-математических наук, профессор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Димитрий Львович Головашкин предлагает осмыслить феномен цифровизации образования и его место в мозаичной культуре мышления постмодерна, уделив основное внимание воздействию цифровизации на этос, логос и пафос образования. Кроме того, лектор попытается рассмотреть роль взаимодействия Хроноса и Кайроса в образовательном процессе, а также затронет и этические аспекты проблемы – например, списывание.

«Культурный код России». 29 января в 18:30

Какие ценностные доминанты присущи русской культуре? Есть ли у неё свои «верхи» и «низы», как это утверждает евразийское учение? В чём особенность русского понимания исторического времени? На эти и многие другие вопросы ответит Владислав Борисович Малышев – доктор философских наук, профессор кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

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Теги: Мероприятия

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