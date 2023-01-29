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В Самаре проходит конкурс педагогов в сфере культуры «Призвание»

29 января 2023 13:10
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В Самаре проходит конкурс педагогов в сфере культуры «Призвание»

Конкурс проводится сегодня, 29 января, в Детской музыкальной школе им. М.И.Глинки.

Подготовка, к восьмому, ставшему ежегодным, конкурсу началась задолго до старта мероприятия — еще в прошлом году. Заявки на участие в Открытом городском конкурсе профессионального мастерства «Призвание — 2023» принимались с 30 ноября по 20 декабря 2022 года.

Как рассказывается на странице конкурса в социальных сетях, «Призвание-2023» посвящен Году педагога и наставника, которым объявлен 2023 год в России.

Изюминкой конкурса стало то, что прослушивания в номинации «Исполнительское мастерство» (музыкальное искусство) проходят публично, в очном формате. Дистанционно принять участие в самарском конкурсе смогли преподаватели из Санкт-Петербурга и Смоленска.

Участники конкурса — методисты, концертмейстеры, преподаватели школ искусств, специализированных музыкальных и художественных образовательных учреждений Самары. За награды «Призвания — 2023» поборются 155 профессионалов из 22 организаций.

Целью конкурса организаторы называют предоставление педагогам учреждений дополнительного образования сферы культуры возможности продемонстрировать свой профессионализм широкой публике. В силу специфики работы детских музыкальных и художественных школ, их сотрудники такой возможности в обыденной жизни лишены. О талантах самарских педагогов, зачастую, знают лишь их благодарные воспитанники, что само по себе и не мало, пишет Обозрение.

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