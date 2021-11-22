В Самаре отменено дистанционное обучение школьников с 22 ноября

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В Самаре с понедельника 22 ноября школьники всех классов вернулись к очной форме обучения. Ранее, напомним, в связи с эпидситуацией в школы ходили только младшие и выпускные классы, остальные дети учились дистанционно.

Также дистанционное обучение отменено в профессиональных образовательных учреждениях, организациях допобразования. Разрешено вернуться к полноценным тренировкам и всем юным спортсменам.

При этом подчеркивается, что занятия и тренировки могут проходить только при соблюдении всех установленных санитарных требований. В образовательных учреждениях должны каждый день следить за количеством отсутствующих детей и анализировать причины их отсутствия. Также необходимо организовать "утренний фильтр", чтобы не допускать к занятиям детей с симптомами ОРВИ. Если же симптомы проявятся в течение дня, ребенка следует изолировать от других.

Установлено условие: при отсутствии в образовательной организации 20% детей из-за гриппа и ОРВИ необходимо вводить дистанционное обучение или досрочно отправлять учащихся на каникулы, пишет Самру.ру.