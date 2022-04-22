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В Самаре обсудили преимущества заключения договора о целевом обучении

22 апреля 2022 15:18
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Информирование абитуриентов и студентов о наличии квот на целевое обучение в ВУЗах и колледжах региона проводится ежегодно.

Представители органов власти, студенческих организаций и работодателей в формате открытого разговора обсудили преимущества заключения договора о целевом обучении в Самарской области.

Информирование абитуриентов и студентов о наличии квот на целевое обучение в ВУЗах и колледжах региона проводится ежегодно. При этом крупных информационных семинаров или обсуждений до этого не было. Договор о целевом обучении обычно заключается между тремя сторонами: студентом (абитуриентом), образовательной организацией и работодателем. Сегодня представители органов власти, предприятий, молодежных организаций совместно обменялись мнениями, обсудили будущее целевого обучения.

Заключить договор можно не только с коммерческим предприятием, но и с региональными органами власти.

Министерство образования и науки Самарской области в этом году разработало ряд предложений по улучшению работы в области целевого приёма. Например, создание для абитуриентов единого электронного ресурса. На нём будет размещаться информация о целевом обучении, предложения работодателей и ВУЗов. Для этого необходимо создать рабочую группу с ответственным руководителем: "Сейчас мы задались вопросом, где абитуриенту можно искать работодателя, нам нужно чтобы наши выпускники работали здесь. Правильно развивать ту территорию, где мы проживаем", - подчеркнула заместитель министра – руководитель департамента профессионального образования и организационной деятельности министерства образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Преимущества обучения по целевой программе могут быть интересны большому количеству молодежи. Поступление на бюджет по специальному конкурсу, социальная поддержка и гарантированное трудоустройство. Существенную поддержку получают молодые специалисты в аграрном секторе региона. При этом многие молодые люди не спешат заключать договор, всему виной устоявшиеся стереотипы.

“Мы, как представители сельского хозяйства можем сказать вам честно - постоянно боремся с восприятием информации у людей, оно однобокое. Когда показываем, что сейчас происходит в нашем секторе, люди удивляются. У нас работают высокотехнологичные лаборатории, а ведущим агроинженером может быть девушка 27 лет. Мир меняется, но есть определенные стереотипы, с которыми нужно бороться”,- рассказала руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК департамента развития сельских территорий и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Лейли Мифтахова.

При этом сама молодежь отмечает главной проблемой проводимую информационную компанию. С молодой аудиторией необходимо разговаривать на её языке и на тех площадках, которые удобны и востребованы.

«Информация о целевом обучении публикуется на сайтах ведомств и предприятий. Давайте ответим себе честно, сколько людей туда заходят? Надо понимать, что и студенты и их родители сидят в социальных сетях. Стоит публиковать информацию в общественных организациях, которые регулярно работают непосредственно с молодежью. Также есть большое количество родительских чатов. Людям нужно донести информацию, чтобы они приходили уже с конкретными вопросами и предложениями как к органам власти, так и представителям ВУЗов и предприятий», отметила председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина.

Открытый разговор участников семинара получился оживленным за счет присутствия на мероприятии не только представителей сторон договора о целевом обучении, но других заинтересованных сторон: президент Торгово-промышленной палаты Валерий Фомичев и исполнительный директор Ассоциации “Совет муниципальных образований” Самарской области Дмитрий Славецкий дали свою оценку привлекательности проекта, что сделало общую картину проекта более видимой для всех участников.

Информация будет проанализирована командой Центра развития талантов и трансформации государственного управления при Губернаторе Самарской области “Таволга”. Куратором мероприятия выступила руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина.

 

Фото:   правительство СО

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