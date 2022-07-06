В Самаре объединяют школы №156 и 171

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В Самаре планируют объединить две школы - № 156 и № 171. Соответствующие постановление опубликовано на сайте администрации города.

Согласно официальному документу, такая мера необходима для совершенствования внутренней структуры учреждений и оптимизации расходов.

"Школа №156 в 11-м квартале, 15 в Мехзаводе и школа №171 на 18 км Московского шоссе, 15а будут реорганизованы и объединены. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – МБОУ «Школа № 156» городского округа Самара", - следует из постановления.

Процесс объединения займет около трех месяцев. На реорганизацию потратят две тысячи рублей, пишет ГТРК Самара.

Новое название образовательного учреждения будет следующим:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 156» городского округа Самара", - сообщают в администрации.