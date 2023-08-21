В Самаре объединяют два детских сада

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Администрация Самары опубликовала постановление о присоединении детского сада № 145, расположенного на улице Самарской, 270, к детскому саду № 69 на Волжском проспекте, 15.

Причина объединения – отсутствие экономической целесообразности ведения однородной деятельности двумя и муниципальными дошкольными учреждениями.

Цель объединения – совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов.

Деньги на объединение детских садов – две тысячи рублей, выделяются из бюджета Самары, пишет АиФ Самара.