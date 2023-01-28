Я нашел ошибку
Главные новости:
МИД: Россия перефокусирует внимание на страны Азии и Африки
В Октябрьске водитель сбил пешехода
В Октябрьске водитель сбил пешехода
Племянник угнал автомобиль самарца
Племянник угнал автомобиль самарца
В Самаре несколько иностранных языков чаще изучают дети тех, кто зарабатывает больше
В Самаре несколько иностранных языков чаще изучают дети тех, кто зарабатывает больше
Семь человек погибли в пятницу вечером в результате нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме
Семь человек погибли в результате нападения на синагогу в Восточном Иерусалиме
В Индии потерпели крушение истребители Су-30 и Mirage 2000
Объявлены лауреаты премии "Золотой Орел"
Объявлены лауреаты премии "Золотой Орел"
Президент Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.34
0.21
EUR 75.41
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре несколько иностранных языков чаще изучают дети тех, кто зарабатывает больше

28 января 2023 11:31
89
В Самаре несколько иностранных языков чаще изучают дети тех, кто зарабатывает больше

У родителей с заработком от 80 тыс. руб. в месяц помимо английского дети чаще изучают немецкий и испанский языки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников из Самары.

В топ-5 иностранных языков, которые изучают дети самарцев, — английский, немецкий, французский, китайский и испанский. «Инглиш» — безоговорочный лидер, а вот французский, судя по ответам родителей, чаще изучают обучающиеся 10—11 классов, немецкий — 5—9 классов, китайский — ученики начальной школы. Причем двумя и более иностранными языками чаще всего занимаются в среднем звене.

Чем выше уровень дохода родителей, тем чаще их дети изучают несколько иностранных языков. Родители с зарплатой от 80 тыс. руб. чаще отдают предпочтение не только английскому, но и немецкому и испанскому языкам.

Время проведения: 11—20 января 2023 года

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
1570
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
495
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
725
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
599
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
709
Весь список