В Самаре несколько иностранных языков чаще изучают дети тех, кто зарабатывает больше

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У родителей с заработком от 80 тыс. руб. в месяц помимо английского дети чаще изучают немецкий и испанский языки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников из Самары.

В топ-5 иностранных языков, которые изучают дети самарцев, — английский, немецкий, французский, китайский и испанский. «Инглиш» — безоговорочный лидер, а вот французский, судя по ответам родителей, чаще изучают обучающиеся 10—11 классов, немецкий — 5—9 классов, китайский — ученики начальной школы. Причем двумя и более иностранными языками чаще всего занимаются в среднем звене.



Чем выше уровень дохода родителей, тем чаще их дети изучают несколько иностранных языков. Родители с зарплатой от 80 тыс. руб. чаще отдают предпочтение не только английскому, но и немецкому и испанскому языкам.



Время проведения: 11—20 января 2023 года