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В Самаре наградили победителей конкурсов профмастерства «Лидер образования городского округа Самара – 2023»

20 апреля 2023 15:37
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За 2022-2023 год прошло 23 конкурса, в которых приняли участие более 600 педагогов.

Елена Лапушкина наградила победителей конкурсов профессионального мастерства «Лидер образования городского округа Самара – 2023».

Ежегодно в Самаре проводятся различные конкурсы профессионального мастерства, направленные на поиск современных методов обучения подрастающего поколения.

«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом педагога и наставника. Наш Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет пристальное внимание сфере образования. Уверена, что все наши участники конкурсов, лауреаты и победители - именно те педагоги, воспитатели и учителя, о которых ученики и воспитанники будут вспоминать всю жизнь с теплотой и благодарностью», - подчеркнула глава Самары.

За 2022-2023 год прошло 23 конкурса, в которых приняли участие более 600 педагогов.
 
По итогам конкурсов профессионального мастерства «Лидер образования городского округа Самара – 2023» абсолютными лидерами в номинациях стали:

«Учитель года -2023» - Рафаэль Файрушин;
«Воспитатель года -2023» - Нина Беляева;
«Педагог дополнительного образования – 2023» - Елена Савенкова.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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