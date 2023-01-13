В Самаре наградили победителей городского конкурса сочинений

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В пятницу, 13 января, в городской Думе состоялось торжественное подведение итогов и награждение победителей городского конкурса сочинений-размышлений на тему: «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города…». Заслуженные признания и награды победителям вручили Глава Самары Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.



Второй год подряд в начале декабря Департамент образования Самары совместно с гордумой проводит конкурс сочинений-размышлений на тему: «Если бы я был Дедом Морозом, что бы я сделал для своего города…».



В 2021 году в конкурсе участвовало свыше четырех тысяч старшеклассников. Было принято решение сделать конкурс ежегодным. К участию в Конкурсе сочинений в 2022 году были приглашены учащиеся 10-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города. Так, в конкурсе приняли участие 4378 человек из 142 образовательных учреждений всех внутригородских районов Самары.



Для участия в городском этапе Конкурса образовательные учреждения предоставили лучшие сочинения учащихся. В состав жюри вошли кандидаты педагогических наук, учителя русского языка и литературы. Работы ребят оценивались по следующим критериям: грамотность, соответствие работы теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, последовательность изложения, оригинальность, творческий подход.



Лучшими были признаны 20 сочинений, а победителем стала ученица МБОУ Школы №150 г.о. Самара Ангелина Мартынова.



Елена Лапушкина поздравила школьников с Новым годом и Рождеством, поблагодарила за участие в конкурсе.



Победителям конкурса вручили дипломы и памятные подарки, а также сделали общее фото на память.

Фото: администрация Самары